وزير الداخلية الفلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس1

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- زار وزير الداخلية الفلسطيني، اللواء زياد هب الريح، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، المستشفى الميداني الأردني الخاص نابلس/1.

واستمع الوفد إلى إيجاز قدمه قائد المستشفى، حول سير عمل العيادات والاختصاصات الطبية في المستشفى، وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها لمختلف شرائح المجتمع، في ظل الظروف الراهنة.

وجال الوفد في مختلف أقسام ومرافق المستشفى، مبديا إعجابه بالدور الكبير والرسالة السامية التي تؤديها طواقم المستشفى، في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني.

وثمن وزير الداخلية جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في سرعة الوقوف لجانب القضايا الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها تقديم المساعدة الإنسانية والعلاجية لغزة.

وفي نهاية الزيارة، أثنى وزير الداخلية على جهود القائمين على المستشفى الذين يقومون بتقديم الخدمة الإنسانية للمراجعين، وأداء رسالتهم الطبية والعلاجية النبيلة.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس يعمل على مدار الساعة بتوجيهات ملكية سامية منذ وصوله إلى أرض الواجب، ضمن سلسلة من المستشفيات العسكرية الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ عدد مراجعيه حتى الآن قرابة 800 مريض.

--(بترا)





ل م/ب ع/ هـ ح

26/11/2023 21:50:50