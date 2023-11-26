بايدن: نأمل أن تستمر الهدنة في غزة إلى ما بعد الاثنين

بايدن: نأمل أن تستمر الهدنة في غزة إلى ما بعد الاثنين
التاريخ
11/26/2023 2:28:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 26 تشرين الثاني (بترا)- أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، عن أمله بأن تستمر هدنة الأيام الأربعة التي جرى الاتفاق بشأنها بين إسرائيل وحركة حماس إلى ما بعد غد الاثنين موعد انتهائها، بحسب واشنطن تايمز.
وتطرق الرئيس الأميركي بخطاب في ماساشوستس إلى الإفراج عن طفلة أميركية كانت رهينة في غزة، مضيفا إن "هدفنا أن تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد غد، بحيث نرى الإفراج عن رهائن آخرين ومزيدا من المساعدة الإنسانية" يتم إيصالها الى قطاع غزة.
--(بترا)
ب خ/ب ع/ هـ ح
26/11/2023 21:31:37
MENAFN26112023000117011021ID1107487465
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