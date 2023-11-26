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بايدن: نأمل أن تستمر الهدنة في غزة إلى ما بعد الاثنين

11/26/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 26 تشرين الثاني (بترا)- أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، عن أمله بأن تستمر هدنة الأيام الأربعة التي جرى الاتفاق بشأنها بين إسرائيل وحركة حماس إلى ما بعد غد الاثنين موعد انتهائها، بحسب واشنطن تايمز.
وتطرق الرئيس الأميركي بخطاب في ماساشوستس إلى الإفراج عن طفلة أميركية كانت رهينة في غزة، مضيفا إن "هدفنا أن تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد غد، بحيث نرى الإفراج عن رهائن آخرين ومزيدا من المساعدة الإنسانية" يتم إيصالها الى قطاع غزة.
--(بترا)
ب خ/ب ع/ هـ ح
26/11/2023 21:31:37

MENAFN26112023000117011021ID1107487465

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