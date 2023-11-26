الطاقة النيابية تطلع على إنجازات وخطط مناجم الفوسفات المستقبلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، أن الشركة مستمرة في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الاستثمارات وتطوير العمل، انسجاما مع التوجهات الملكية للتحديث والتطوير، وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي.
وقال الذنيبات، خلال لقائه في مقر الشركة اليوم الأحد، رئيس وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب برئاسة النائب طلال النسور، إن الخطط التي تعمل عليها الشَركة تستلهم الرؤية الملكية السامية في جذب الاستثمارات وبناء الشراكات والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة الأردنية وقطاع التعدين بشكل خاص.
واستمع رئيس وأعضاء اللجنة، خلال الزيارة، لعرض قدمه الدكتور الذنيبات تناول أبرز الإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال الأعوام الماضية وأسهمت في إعادتها إلى مسارها الصحيح وتعزيز تنافسيتها على صعيد الإنتاج والمبيعات وتحقيق المزيد من الأرباح، والمساهمة في دعم ميزان المدفوعات، ورفد الاقتصاد الوطني.
وبين أن الشركة تولي ضمن خططها وعملها أهمية كبيرة للتركيز على الصناعات التحويلية لأهميتها في تنويع مصادر دخل الشركة وإيجاد صناعات أردنية ومشاريع استثمارية موفرة لفرص العمل، لافتا إلى أن هناك عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أبرمت خلال السنوات الماضية مع شركات هندية وتركية وأندونيسية وأخرى محلية لإنشاء مصانع مشتركة في الشيدية والعقبة، بما يوفر منتجات وصناعات تحويلية جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية القائمة.
وفي إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، أكد الدكتور الذنيبات أن الشركة عززت حضورها الفاعل في هذا الجانب، وقدمت الدعم المادي واللوجستي للقطاعات التعليمية والصحية والبيئية والزراعية والخيرية، والمجتمعات المحلية في مناطق عملها، وكذلك دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة..
وعرض الذنيبات، خلال اللقاء، أبرز التحديات التي واجهتها الشركة خلال المرحلة السابقة، والإنجازات الكبيرة التي حققتها في السنوات الماضية، وتحولها من خسارة بقيمة 90 مليون دينار في 2016، وحجم مديونية بقيمة 440 مليون دينار، إلى أرباح قياسية صافية وغير مسبوقة في تاريخها بلغت مليارا و160 مليون دينار لآخر 5 سنوات.
بدوره، أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على أحوال الشركة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها، والاطلاع على استراتيجية عملها للسنوات المقبلة.
وقال إن اللجنة تسعى ضمن خطة عملها إلى الوقوف على التحديات التي تواجه المؤسسات والدوائر التي تعنى بالطاقة والعمل، والتعاون مع الجهات المعنية على تذليلها.
وبين أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية من أوائل الشركات الأردنية، ومن أعمدة الاقتصاد الوطني الأردني والداعمين له، ومرت في ظروف متعددة ومختلفة أدت الى تراجع أدائها، غير أنها عادت خلال السنوات القليلة الماضية إلى المسار الصحيح، وتخلصت من خسائرها، وبدأت تحقيق أرباح ملموسة نتيجة للإدارة الحصيفة للشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية.
بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بالتطور الكبير الذي حققته الشركة خلال السنوات الماضية في مختلف مجالات عملها، مؤكدين ضرورة تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي الأردني لأهميته الكبيرة في رفد ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتشريعات وتسهيلات داعمة.
--(بترا)
رش/ب ع/ هـ ح
26/11/2023 21:29:37
MENAFN26112023000117011021ID1107487464
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