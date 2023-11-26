الطاقة النيابية تطلع على إنجازات وخطط مناجم الفوسفات المستقبلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، أن الشركة مستمرة في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الاستثمارات وتطوير العمل، انسجاما مع التوجهات الملكية للتحديث والتطوير، وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الذنيبات، خلال لقائه في مقر الشركة اليوم الأحد، رئيس وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب برئاسة النائب طلال النسور، إن الخطط التي تعمل عليها الشَركة تستلهم الرؤية الملكية السامية في جذب الاستثمارات وبناء الشراكات والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة الأردنية وقطاع التعدين بشكل خاص.

واستمع رئيس وأعضاء اللجنة، خلال الزيارة، لعرض قدمه الدكتور الذنيبات تناول أبرز الإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال الأعوام الماضية وأسهمت في إعادتها إلى مسارها الصحيح وتعزيز تنافسيتها على صعيد الإنتاج والمبيعات وتحقيق المزيد من الأرباح، والمساهمة في دعم ميزان المدفوعات، ورفد الاقتصاد الوطني.

وبين أن الشركة تولي ضمن خططها وعملها أهمية كبيرة للتركيز على الصناعات التحويلية لأهميتها في تنويع مصادر دخل الشركة وإيجاد صناعات أردنية ومشاريع استثمارية موفرة لفرص العمل، لافتا إلى أن هناك عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أبرمت خلال السنوات الماضية مع شركات هندية وتركية وأندونيسية وأخرى محلية لإنشاء مصانع مشتركة في الشيدية والعقبة، بما يوفر منتجات وصناعات تحويلية جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية القائمة.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، أكد الدكتور الذنيبات أن الشركة عززت حضورها الفاعل في هذا الجانب، وقدمت الدعم المادي واللوجستي للقطاعات التعليمية والصحية والبيئية والزراعية والخيرية، والمجتمعات المحلية في مناطق عملها، وكذلك دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة..

وعرض الذنيبات، خلال اللقاء، أبرز التحديات التي واجهتها الشركة خلال المرحلة السابقة، والإنجازات الكبيرة التي حققتها في السنوات الماضية، وتحولها من خسارة بقيمة 90 مليون دينار في 2016، وحجم مديونية بقيمة 440 مليون دينار، إلى أرباح قياسية صافية وغير مسبوقة في تاريخها بلغت مليارا و160 مليون دينار لآخر 5 سنوات.

بدوره، أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على أحوال الشركة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها، والاطلاع على استراتيجية عملها للسنوات المقبلة.

وقال إن اللجنة تسعى ضمن خطة عملها إلى الوقوف على التحديات التي تواجه المؤسسات والدوائر التي تعنى بالطاقة والعمل، والتعاون مع الجهات المعنية على تذليلها.

وبين أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية من أوائل الشركات الأردنية، ومن أعمدة الاقتصاد الوطني الأردني والداعمين له، ومرت في ظروف متعددة ومختلفة أدت الى تراجع أدائها، غير أنها عادت خلال السنوات القليلة الماضية إلى المسار الصحيح، وتخلصت من خسائرها، وبدأت تحقيق أرباح ملموسة نتيجة للإدارة الحصيفة للشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية.

بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بالتطور الكبير الذي حققته الشركة خلال السنوات الماضية في مختلف مجالات عملها، مؤكدين ضرورة تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي الأردني لأهميته الكبيرة في رفد ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتشريعات وتسهيلات داعمة.

--(بترا)

رش/ب ع/ هـ ح

26/11/2023 21:29:37