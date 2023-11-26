بلدية الرصيفة: تنفيذ المرحلة الثالثة من تأهيل شارع الخميرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 26 تشرين الثاني (بترا)- باشرت بلدية الرصيفة، اليوم الأحد، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل شارع البساتين/ الخميرة، والتي تتضمن فرش خلطات "البيسكورس" وتنفيذ أعمال التعبيد بالخلطات الاسفلتية.
وقال رئيس البلدية، شادي الزيناتي، إن الشارع جرى إغلاقه أمام حركة المرور بشكل كامل لتتمكن كوادر قسم الصيانة من تنفيذ الأعمال بشكل سلس وسريع، وإن العمل مستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وبين أن الشارع يمتد على طول 1500 متر، ويعتبر شارعا حيويا وبديلا لشارع ياجوز الرئيسي، حيث كان يستخدم بشكل كبير من قبل المواطنين، ولكن وبسبب ضيق الشارع كانت هناك شكاوى كثيرة حوله، وقامت البلدية في المرحلة الأولى، وبالتعاون مع مؤسسة خط الحديد الحجازي، بتوسعة حرم الشارع من جهة سكة الحديد، حيث أصبح عرض الشارع حوالي 7 أمتار، الأمر الذي يسمح بمرور السيارات في الاتجاهين بسهولة وأمان.
ولفت إلى أنه جرى في المرحلة الثانية عمل جدار استنادي لحماية حرم السكة، والآن في المرحلة الثالثة سيجري تعبيد الشارع ليكون جاهزا للاستخدام للتسهيل على المواطنين.
وأضاف الزيناتي أن المرحلة الرابعة ستكون بعمل أرصفة وأطاريف على جانب الشارع وأعمال الإنارة، إضافة للشواخص المرورية بالتعاون مع إدارة السير.
--(بترا)
رن/أز/ هـ ح
26/11/2023 21:19:17
MENAFN26112023000117011021ID1107487463
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