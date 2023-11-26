بلدية الرصيفة: تنفيذ المرحلة الثالثة من تأهيل شارع الخميرة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 26 تشرين الثاني (بترا)- باشرت بلدية الرصيفة، اليوم الأحد، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل شارع البساتين/ الخميرة، والتي تتضمن فرش خلطات "البيسكورس" وتنفيذ أعمال التعبيد بالخلطات الاسفلتية.

وقال رئيس البلدية، شادي الزيناتي، إن الشارع جرى إغلاقه أمام حركة المرور بشكل كامل لتتمكن كوادر قسم الصيانة من تنفيذ الأعمال بشكل سلس وسريع، وإن العمل مستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وبين أن الشارع يمتد على طول 1500 متر، ويعتبر شارعا حيويا وبديلا لشارع ياجوز الرئيسي، حيث كان يستخدم بشكل كبير من قبل المواطنين، ولكن وبسبب ضيق الشارع كانت هناك شكاوى كثيرة حوله، وقامت البلدية في المرحلة الأولى، وبالتعاون مع مؤسسة خط الحديد الحجازي، بتوسعة حرم الشارع من جهة سكة الحديد، حيث أصبح عرض الشارع حوالي 7 أمتار، الأمر الذي يسمح بمرور السيارات في الاتجاهين بسهولة وأمان.

ولفت إلى أنه جرى في المرحلة الثانية عمل جدار استنادي لحماية حرم السكة، والآن في المرحلة الثالثة سيجري تعبيد الشارع ليكون جاهزا للاستخدام للتسهيل على المواطنين.

وأضاف الزيناتي أن المرحلة الرابعة ستكون بعمل أرصفة وأطاريف على جانب الشارع وأعمال الإنارة، إضافة للشواخص المرورية بالتعاون مع إدارة السير.

--(بترا)

رن/أز/ هـ ح

26/11/2023 21:19:17