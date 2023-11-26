اختتام فعاليات برنامج نادي البحث عن عمل بالكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 26 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت بمركز شباب مؤاب النموذجي، التابع لمديرية شباب محافظة الكرك، اليوم الأحد، فعاليات برنامج نادي البحث عن عمل "إسعٍَ" بتخريج 25 مشاركا ومشاركة بالبرنامج والذي جرى تنفيذه على مدار 13 يوماً من قبل مركز تطوير الأعمال بالتعاون مع وزارة الشباب، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف.
وأكد مساعد متصرف لواء المزار الجنوبي، عدنان العضايلة، أهمية مثل هذه البرامج للشباب، وخاصه الباحثين عن عمل للوصول إلى الفرص والتسويق انفسهم لسوق العمل.
وتحدث علاء عربيات من منظمة العمل الدولية عن نجاح هذه التشاركية بين الداعمين ووزارة الشباب من خلال استهداف البرنامج لما يقارب 400 مشارك بجميع مديريات الشباب في المملكة.
وأكد مدير برنامج (إسعَِ) أهمية طرح مثل هذه البرامج، والتي تأتي مكملة لعدد كبير من المشاريع التي يقدمها مركز تطوير الأعمال للشباب لتمكينهم، لافتا إلى أهمية هذا البرنامج ونجاحه بتأهيل عدد 40 مُيسر من مشرفي المراكز الشبابية و 10 مدربين معتمدين من ضمنهم والذين يقومون بتنفيذ تدريبات لزملائهم بمراكز وزارة الشباب.
في الختام، شارك الشباب قصص نجاحهم، معبرين عن مدى استفادتهم من التدريب وتغيير سلوكهم نحو البحث عن الفرصة والريادة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
--(بترا)
ع ج/أز/ هـ ح
26/11/2023 21:13:31
MENAFN26112023000117011021ID1107487462
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