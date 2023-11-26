اختتام فعاليات برنامج نادي البحث عن عمل بالكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 26 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت بمركز شباب مؤاب النموذجي، التابع لمديرية شباب محافظة الكرك، اليوم الأحد، فعاليات برنامج نادي البحث عن عمل "إسعٍَ" بتخريج 25 مشاركا ومشاركة بالبرنامج والذي جرى تنفيذه على مدار 13 يوماً من قبل مركز تطوير الأعمال بالتعاون مع وزارة الشباب، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف.

وأكد مساعد متصرف لواء المزار الجنوبي، عدنان العضايلة، أهمية مثل هذه البرامج للشباب، وخاصه الباحثين عن عمل للوصول إلى الفرص والتسويق انفسهم لسوق العمل.

وتحدث علاء عربيات من منظمة العمل الدولية عن نجاح هذه التشاركية بين الداعمين ووزارة الشباب من خلال استهداف البرنامج لما يقارب 400 مشارك بجميع مديريات الشباب في المملكة.

وأكد مدير برنامج (إسعَِ) أهمية طرح مثل هذه البرامج، والتي تأتي مكملة لعدد كبير من المشاريع التي يقدمها مركز تطوير الأعمال للشباب لتمكينهم، لافتا إلى أهمية هذا البرنامج ونجاحه بتأهيل عدد 40 مُيسر من مشرفي المراكز الشبابية و 10 مدربين معتمدين من ضمنهم والذين يقومون بتنفيذ تدريبات لزملائهم بمراكز وزارة الشباب.

في الختام، شارك الشباب قصص نجاحهم، معبرين عن مدى استفادتهم من التدريب وتغيير سلوكهم نحو البحث عن الفرصة والريادة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

--(بترا)





ع ج/أز/ هـ ح

26/11/2023 21:13:31