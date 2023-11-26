الدراسات الاستراتيجية يطلق نتائج استطلاع حول الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أطلق مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية نتائج استطلاع نفذه حول الحرب الإسرائيلية على غزة، استمراراً لنهج المركز في دراسة آراء المواطنين وانطباعاتهم وتحليل اتجاهات الرأي العام الأردني تجاه القضايا الراهنة والقضايا التي تهم الشارع الأردني.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ هذا الاستطلاع في الفترة ما بين 13-23 تشرين الثاني الحالي، وبلغ حجم العينة الوطنية 1200 شخص ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وبنسبة 50 بالمئة ذكوراً و50 بالمئة إناثاً، وتعكس النسب الحقيقة في المجتمع الأردني من حيث العمر والتعليم، حيث تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية جغرافياً وسكانياً.

وأشار إلى أنه بلغ حجم عينة الخبراء 100 مستجيب، وشارك في تنفيذ الاستطلاع 32 باحثاً وباحثة ميدانياً ومكتبياً، و10 مشرفين، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية 2.5 عند مستوى ثقة 95.0 بالمئة.

أما عن أبرز نتائج الاستطلاع، فقال المركز إن الغالبية العظمى من الأردنيين (العينة الوطنية 79 بالمئة، وعينة الخبراء 100 بالمئة) تابعوا ويتابعون ما يحدث في غزة منذ "7 أكتوبر" وغالبيتهم يعتمدون على مصدرين أساسين للحصول على معلومات وأخبار متعلقة بالحرب على غزة، وهما وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة (50.1 بالمئة) والتلفاز (47.7 بالمئة).

وقال إن 37 بالمئة من الأردنيين (العينة الوطنية) يعتقدون أن المواجهات الحالية في غزة بين إسرائيل والفلسطينيين ستفضي في النهاية إلى انتهاء المواجهة بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، فيما يعتقد (18 بالمئة) أن تتكرر الحرب والهدنة بين حماس وإسرائيل دون تغيير على الوضع الراهن هو نتيجة المواجهات الحالية.

ويعتقد (16بالمئة) حسب الاستطلاع أنها سوف تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة واحتمال توسع نطاق الحرب، في المقابل يعتقد (28 بالمئة) من عينة الخبراء أن المواجهات الحالية في غزة بين إسرائيل والفلسطينيين سوف تؤدي الى تكرار الحرب والهدنة بين حماس وإسرائيل دون تغيير على الوضع الراهن، فيما يعتقد (25 بالمئة) أنها ستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة واحتمال توسع نطاق الحرب.

ويعتقد (35 بالمئة) من أفراد العينة الوطنية أن تهجير الفلسطينيين من غزة هي أولويات إسرائيل من الحرب على غزة، فيما يعتقد (44 بالمئة) من عينة الخبراء أن إضعاف حركة حماس بحيث لا تشكل تهديدا مستقبليا على إسرائيل؛ هي أولويات إسرائيل من الحرب على غزة، ويعتقد (22 بالمئة) من العينة الوطنية و(9 بالمئة) من عينة الخبراء أن أولوية إسرائيل هي إنهاء حكم حركة حماس في غزة. ويعتقد (16 بالمئة) فقط من أفراد العينة الوطنية و(15 بالمئة) من عينة الخبراء أن أولوية إسرائيل هي تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.

وأشار الاستطلاع إلى أن الإبادة الجماعية هي الوصف الأقرب للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أفاد بذلك (72 بالمئة) من أفراد العينة الوطنية و(75 بالمئة) من عينة الخبراء، وأن الغالبية العظمى من الأردنيين (العينة الوطنية وعينة الخبراء 91 بالمئة) لا يعتقدون أن إسرائيل سوف تنجح في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.

كما أشار إلى أن (32 بالمئة) من أفراد العينة الوطنية و(52 بالمئة) من عينة الخبراء يعتقدون أن الأوضاع في غزة والحرب القائمة ستؤثر على الأوضاع الأمنية في الأردن، بينما يعتقد (40 بالمئة) من أفراد العينة الوطنية و(54 بالمئة) من عينة الخبراء أن الأوضاع في غزة والحرب القائمة ستؤثر على الأوضاع السياسية في الأردن. ويعتقد (57 بالمئة) من الأردنيين و(91 بالمئة) من عينة الخبراء أن الأوضاع في غزة والحرب القائمة ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية في الأردن.

ولفت الاستطلاع إلى أن أكثر من ثلث الأردنيين (39 بالمئة) قاموا بتغيير أولويات الإنفاق بسبب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، و(23 بالمئة) قاموا بتأجيل شراء أجهزة أو عقار أو مركبة أو استثمار، بسبب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.

وبين الاستطلاع أن (88 بالمئة) من أفراد العينة الوطنية و(84 بالمئة) من عينة الخبراء غير راضيين عن مخرجات القمة العربية الإسلامية التي جرى عقدها في الرياض من أجل غزة.

وأن غالبية الأردنيين (81 بالمئة) يعتقدون أن الأمم المتحدة لن تلتزم بمطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم يفرض وقف العدوان وكسر الحصار ويدين الانتهاكات في القطاع الصحي ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وبين أن الغالبية العظمى من الأردنيين (95 بالمئة) توجهوا إلى المنتج المحلي الصنع كبديل للمنتجات المستوردة التي تمت مقاطعتها.

--(بترا)

ه ع/أز/ هـ ح

26/11/2023 21:03:26