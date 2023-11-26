الدراسات الاستراتيجية يطلق نتائج استطلاع حول الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أطلق مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية نتائج استطلاع نفذه حول الحرب الإسرائيلية على غزة، استمراراً لنهج المركز في دراسة آراء المواطنين وانطباعاتهم وتحليل اتجاهات الرأي العام الأردني تجاه القضايا الراهنة والقضايا التي تهم الشارع الأردني.
وأوضح المركز، في بيان اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ هذا الاستطلاع في الفترة ما بين 13-23 تشرين الثاني الحالي، وبلغ حجم العينة الوطنية 1200 شخص ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وبنسبة 50 بالمئة ذكوراً و50 بالمئة إناثاً، وتعكس النسب الحقيقة في المجتمع الأردني من حيث العمر والتعليم، حيث تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية جغرافياً وسكانياً.
وأشار إلى أنه بلغ حجم عينة الخبراء 100 مستجيب، وشارك في تنفيذ الاستطلاع 32 باحثاً وباحثة ميدانياً ومكتبياً، و10 مشرفين، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية 2.5 عند مستوى ثقة 95.0 بالمئة.
أما عن أبرز نتائج الاستطلاع، فقال المركز إن الغالبية العظمى من الأردنيين (العينة الوطنية 79 بالمئة، وعينة الخبراء 100 بالمئة) تابعوا ويتابعون ما يحدث في غزة منذ "7 أكتوبر" وغالبيتهم يعتمدون على مصدرين أساسين للحصول على معلومات وأخبار متعلقة بالحرب على غزة، وهما وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة (50.1 بالمئة) والتلفاز (47.7 بالمئة).
وقال إن 37 بالمئة من الأردنيين (العينة الوطنية) يعتقدون أن المواجهات الحالية في غزة بين إسرائيل والفلسطينيين ستفضي في النهاية إلى انتهاء المواجهة بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، فيما يعتقد (18 بالمئة) أن تتكرر الحرب والهدنة بين حماس وإسرائيل دون تغيير على الوضع الراهن هو نتيجة المواجهات الحالية.
ويعتقد (16بالمئة) حسب الاستطلاع أنها سوف تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة واحتمال توسع نطاق الحرب، في المقابل يعتقد (28 بالمئة) من عينة الخبراء أن المواجهات الحالية في غزة بين إسرائيل والفلسطينيين سوف تؤدي الى تكرار الحرب والهدنة بين حماس وإسرائيل دون تغيير على الوضع الراهن، فيما يعتقد (25 بالمئة) أنها ستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة واحتمال توسع نطاق الحرب.
ويعتقد (35 بالمئة) من أفراد العينة الوطنية أن تهجير الفلسطينيين من غزة هي أولويات إسرائيل من الحرب على غزة، فيما يعتقد (44 بالمئة) من عينة الخبراء أن إضعاف حركة حماس بحيث لا تشكل تهديدا مستقبليا على إسرائيل؛ هي أولويات إسرائيل من الحرب على غزة، ويعتقد (22 بالمئة) من العينة الوطنية و(9 بالمئة) من عينة الخبراء أن أولوية إسرائيل هي إنهاء حكم حركة حماس في غزة. ويعتقد (16 بالمئة) فقط من أفراد العينة الوطنية و(15 بالمئة) من عينة الخبراء أن أولوية إسرائيل هي تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.
وأشار الاستطلاع إلى أن الإبادة الجماعية هي الوصف الأقرب للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أفاد بذلك (72 بالمئة) من أفراد العينة الوطنية و(75 بالمئة) من عينة الخبراء، وأن الغالبية العظمى من الأردنيين (العينة الوطنية وعينة الخبراء 91 بالمئة) لا يعتقدون أن إسرائيل سوف تنجح في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.
كما أشار إلى أن (32 بالمئة) من أفراد العينة الوطنية و(52 بالمئة) من عينة الخبراء يعتقدون أن الأوضاع في غزة والحرب القائمة ستؤثر على الأوضاع الأمنية في الأردن، بينما يعتقد (40 بالمئة) من أفراد العينة الوطنية و(54 بالمئة) من عينة الخبراء أن الأوضاع في غزة والحرب القائمة ستؤثر على الأوضاع السياسية في الأردن. ويعتقد (57 بالمئة) من الأردنيين و(91 بالمئة) من عينة الخبراء أن الأوضاع في غزة والحرب القائمة ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية في الأردن.
ولفت الاستطلاع إلى أن أكثر من ثلث الأردنيين (39 بالمئة) قاموا بتغيير أولويات الإنفاق بسبب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، و(23 بالمئة) قاموا بتأجيل شراء أجهزة أو عقار أو مركبة أو استثمار، بسبب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
وبين الاستطلاع أن (88 بالمئة) من أفراد العينة الوطنية و(84 بالمئة) من عينة الخبراء غير راضيين عن مخرجات القمة العربية الإسلامية التي جرى عقدها في الرياض من أجل غزة.
وأن غالبية الأردنيين (81 بالمئة) يعتقدون أن الأمم المتحدة لن تلتزم بمطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم يفرض وقف العدوان وكسر الحصار ويدين الانتهاكات في القطاع الصحي ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وبين أن الغالبية العظمى من الأردنيين (95 بالمئة) توجهوا إلى المنتج المحلي الصنع كبديل للمنتجات المستوردة التي تمت مقاطعتها.
--(بترا)
ه ع/أز/ هـ ح
26/11/2023 21:03:26
MENAFN26112023000117011021ID1107487461
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