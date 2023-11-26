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بايدن : حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين

11/26/2023 2:28:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- قال الرئيس الأميركي جو بايدن بمؤتمر صحفي في ماساتشوستس، مساء اليوم الأحد، إن حماس أفرجت عن طفلة أميركية عمرها 4 أعوام.
وأضاف بايدن أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، كما ونتوقع أن تطلق حماس سراح المزيد من الأميركيين، وأن عملية التبادل مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر.
وقال سأستمر بالعمل مع قادة المنطقة لضمان إخراج الرهائن كافة، وهدفنا هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن.
وأكد الرئيس الأميركي أنه مستمر في الانخراط شخصيا لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها، وهدفنا هو استمرار توقف القتال لما بعد غد.
--(بترا)
رصد / ف ق / ع ط
26/11/2023 20:22:30

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