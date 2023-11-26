بايدن : حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- قال الرئيس الأميركي جو بايدن بمؤتمر صحفي في ماساتشوستس، مساء اليوم الأحد، إن حماس أفرجت عن طفلة أميركية عمرها 4 أعوام.
وأضاف بايدن أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، كما ونتوقع أن تطلق حماس سراح المزيد من الأميركيين، وأن عملية التبادل مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر.
وقال سأستمر بالعمل مع قادة المنطقة لضمان إخراج الرهائن كافة، وهدفنا هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن.
وأكد الرئيس الأميركي أنه مستمر في الانخراط شخصيا لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها، وهدفنا هو استمرار توقف القتال لما بعد غد.
--(بترا)
رصد / ف ق / ع ط
26/11/2023 20:22:30
MENAFN26112023000117011021ID1107487447
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