مسؤول أميركي: بايدن سيتحدث اليوم مع نتنياهو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- نقلت قناة سي بي إس الأميركية، اليوم الأحد، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن الرئيس جو بايدن سيتحدث اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن جهة أخرى صرّح رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للقناة أن الأمور تسير حتى الآن بالاتجاه الصحيح بما يخص الهدنة في قطاع غزة، وأنهم عملوا بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية.

يأتي ذلك وسط اجتماع مرتقب لمجلس الحرب الإسرائيلي لمناقشة إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ع ط

26/11/2023 20:03:51