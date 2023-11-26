مسؤول أميركي: بايدن سيتحدث اليوم مع نتنياهو

مسؤول أميركي: بايدن سيتحدث اليوم مع نتنياهو
التاريخ
11/26/2023 2:28:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- نقلت قناة سي بي إس الأميركية، اليوم الأحد، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن الرئيس جو بايدن سيتحدث اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومن جهة أخرى صرّح رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للقناة أن الأمور تسير حتى الآن بالاتجاه الصحيح بما يخص الهدنة في قطاع غزة، وأنهم عملوا بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية.
يأتي ذلك وسط اجتماع مرتقب لمجلس الحرب الإسرائيلي لمناقشة إمكانية تمديد الهدنة في غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
26/11/2023 20:03:51
MENAFN26112023000117011021ID1107487442
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