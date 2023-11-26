مدير المعهد المروري يحاضر في اربد الأهلية حول قانون السير المعدل

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 26 تشرين الثاني ( بترا ) - نظمت جامعة إربد الأهلية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية والمعهد المروري اليوم الأحد، محاضرة توعوية تناولت قانون السير المعدل.

واكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد الخصاونة، أهمية الدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام في توعية المواطنين للحفاظ على الأمن والسلامة العامة من خلال تطبيق القوانين ونشر الثقافة الأمنية، لافتًا إلى أن جامعة إربد الأهلية تعتبر نفسها شريكًا داعمًا ومسؤولاً عن نشر هذه الجهود لدى طلبتها والعاملين فيها.

بدوره، أكد المحاضر مدير المعهد المروري العقيد رائد العساف، أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال تعزيز أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وتحسين البيئة المرورية وجعلها أكثر أمناً وسلامة، من خلال جملة من الاجراءات أبرزها حُسن تنفيذ وتطبيق قانون السير المعدل.

وأشار ،إلى أن التعديلات على قانون السير، جاءت بهدف تأمين بيئة مرورية آمنة على الطرقات من خلال وضع العقوبات المناسبة على المخالفات الخطرة وحسب جسامتها، لافتًا إلى أن استراتيجية الأمن العام المرورية تعمل في إطار تحسين البيئة المرورية بشراكة وتكامل مع مختلف المؤسسات الوطنية .

--(بترا)

أ غ /أز / ع ط

26/11/2023 20:00:40