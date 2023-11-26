مدير المعهد المروري يحاضر في اربد الأهلية حول قانون السير المعدل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 26 تشرين الثاني ( بترا ) - نظمت جامعة إربد الأهلية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية والمعهد المروري اليوم الأحد، محاضرة توعوية تناولت قانون السير المعدل.
واكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد الخصاونة، أهمية الدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام في توعية المواطنين للحفاظ على الأمن والسلامة العامة من خلال تطبيق القوانين ونشر الثقافة الأمنية، لافتًا إلى أن جامعة إربد الأهلية تعتبر نفسها شريكًا داعمًا ومسؤولاً عن نشر هذه الجهود لدى طلبتها والعاملين فيها.
بدوره، أكد المحاضر مدير المعهد المروري العقيد رائد العساف، أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال تعزيز أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وتحسين البيئة المرورية وجعلها أكثر أمناً وسلامة، من خلال جملة من الاجراءات أبرزها حُسن تنفيذ وتطبيق قانون السير المعدل.
وأشار ،إلى أن التعديلات على قانون السير، جاءت بهدف تأمين بيئة مرورية آمنة على الطرقات من خلال وضع العقوبات المناسبة على المخالفات الخطرة وحسب جسامتها، لافتًا إلى أن استراتيجية الأمن العام المرورية تعمل في إطار تحسين البيئة المرورية بشراكة وتكامل مع مختلف المؤسسات الوطنية .
--(بترا)
أ غ /أز / ع ط
26/11/2023 20:00:40
MENAFN26112023000117011021ID1107487438
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