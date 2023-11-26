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الجيش السوري يعترض صواريخ إسرائيلية قادمة من الجولان

11/26/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- قال الجيش السوري إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف مطار دمشق الدولي ونقاطاً بريف دمشق، وأدى إلى خروج المطار من الخدمة.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ وكالة الأنباء السورية سانا، أنه "حوالي الساعة الرابعة و50 دقيقةً من بعد ظهر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، ودمرت معظمها".
وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى "خروج مطار دمشق الدولي من الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية".
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
26/11/2023 19:57:10

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