الجيش السوري يعترض صواريخ إسرائيلية قادمة من الجولان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- قال الجيش السوري إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف مطار دمشق الدولي ونقاطاً بريف دمشق، وأدى إلى خروج المطار من الخدمة.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ وكالة الأنباء السورية سانا، أنه "حوالي الساعة الرابعة و50 دقيقةً من بعد ظهر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، ودمرت معظمها".
وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى "خروج مطار دمشق الدولي من الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية".
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
26/11/2023 19:57:10
MENAFN26112023000117011021ID1107487436
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