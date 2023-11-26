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دخول 48 طنا من غاز الطهي عبر معبر رفح إلى غزة

11/26/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 26 تشرين الثاني ( بترا )-أعلن مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو عمر، اليوم الأحد، دخول 48 طنا من غاز الطهي عبر معبر رفح إلى غزة، معتبرًا هذه الكمية أقل من حاجة السكان في القطاع.
وقال مدير الإعلام في معبر رفح ان نحو 20 من الجرحى توجهوا اليوم لاستكمال العلاج في المستشفيات المصرية".
فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، صدور موافقة على فتح ممر إنساني جديد لدخول الشاحنات عبر معبر رفح، على أن يتم البدء في استخدامه منذ الغد.
واعتبر الهلال الأحمر الفلسطيني، المساعدات التي دخلت إلى غزة تمثل "نقطة في بحر" مقارنة باحتياجات السكان في القطاع.
كما جرى إرسال نحو 100 شاحنة مساعدات إلى غزة ومناطق شمال القطاع، اليوم الأحد.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
26/11/2023 19:55:12

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