دخول 48 طنا من غاز الطهي عبر معبر رفح إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 26 تشرين الثاني ( بترا )-أعلن مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو عمر، اليوم الأحد، دخول 48 طنا من غاز الطهي عبر معبر رفح إلى غزة، معتبرًا هذه الكمية أقل من حاجة السكان في القطاع.
وقال مدير الإعلام في معبر رفح ان نحو 20 من الجرحى توجهوا اليوم لاستكمال العلاج في المستشفيات المصرية".
فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، صدور موافقة على فتح ممر إنساني جديد لدخول الشاحنات عبر معبر رفح، على أن يتم البدء في استخدامه منذ الغد.
واعتبر الهلال الأحمر الفلسطيني، المساعدات التي دخلت إلى غزة تمثل "نقطة في بحر" مقارنة باحتياجات السكان في القطاع.
كما جرى إرسال نحو 100 شاحنة مساعدات إلى غزة ومناطق شمال القطاع، اليوم الأحد.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
26/11/2023 19:55:12
MENAFN26112023000117011021ID1107487435
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