حماس: أفرجنا عن محتجز روسي استجابة لبوتين

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أفادت حركة حماس بأنها أفرجت عن محتجز لديها من حملة الجنسية الروسية، وذلك استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان بوتين أعلن منذ بدء الحرب على غزة رفضه الحصار المطبق على القطاع وقطع الإمدادات الإغاثية واستهداف المدنيين. --(بترا) رصد / ف ق/أز/ ع ط 26/11/2023 19:53:11

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