حماس: أفرجنا عن محتجز روسي استجابة لبوتين

حماس: أفرجنا عن محتجز روسي استجابة لبوتين
التاريخ
11/26/2023 2:28:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أفادت حركة حماس بأنها أفرجت عن محتجز لديها من حملة الجنسية الروسية، وذلك استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان بوتين أعلن منذ بدء الحرب على غزة رفضه الحصار المطبق على القطاع وقطع الإمدادات الإغاثية واستهداف المدنيين.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
26/11/2023 19:53:11
MENAFN26112023000117011021ID1107487433
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