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ورشة في إربد حول تعزيز استخدام المياه بالفنادق السياحية

11/26/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 26 تشرين الثاني (بترا)- نظمت وزارة السياحة والأثآر بالتعاون مع جمعية المطاعم والفنادق الأردنية وبالشراكة مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، اليوم الأحد، ورشة عمل حول: تعزيز كفاءة استخدام المياه وإطلاق معايير التصنيف البيئة في الفنادق والمطاعم السياحية .
وقالت مديرة السياحة في محافظة إربد الدكتورة مشاعل الخصاونة خلال فعاليات الورشة إن وزارة السياحة تسعى دائمًا لتتبنى العديد من الممارسات البيئية للحد من استهلاك الطاقة والمياه في الفنادق والمطاعم السياحية وذلك في ظل التزايد المستمر للتأثيرات البيئية السلبية الناجمة عن الأنشطة البشرية .
من جانبها، أشارت منسق الشراكات في القطاع البلدي في مشروع المحافظة على المياه إسلام ابو طاعة ، الى برنامج الورشة وأهدافها في تطبيق مجموعة من الممارسات البيئية لتوفير المياه في الفنادق عن طريق استخدام التقنيات المتطورة والحديثة وإقامة فعاليات وبرامج توعية بيئية للموظفين والنزلاء والمجتمع المحلي لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة.
وتناول المشاركون في الورشة مواضيع تتعلق بكفاءة استخدام المياه والطاقة وإدارة النفايات في المنشآت الفندقية والمطاعم سياحية بالإضافة الى دراسة احتياجات الفنادق و‏المطاعم السياحية وحوافز المحافظة على المياه .
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
26/11/2023 19:52:19

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