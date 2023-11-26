ورشة في إربد حول تعزيز استخدام المياه بالفنادق السياحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 تشرين الثاني (بترا)- نظمت وزارة السياحة والأثآر بالتعاون مع جمعية المطاعم والفنادق الأردنية وبالشراكة مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، اليوم الأحد، ورشة عمل حول: تعزيز كفاءة استخدام المياه وإطلاق معايير التصنيف البيئة في الفنادق والمطاعم السياحية .
وقالت مديرة السياحة في محافظة إربد الدكتورة مشاعل الخصاونة خلال فعاليات الورشة إن وزارة السياحة تسعى دائمًا لتتبنى العديد من الممارسات البيئية للحد من استهلاك الطاقة والمياه في الفنادق والمطاعم السياحية وذلك في ظل التزايد المستمر للتأثيرات البيئية السلبية الناجمة عن الأنشطة البشرية .
من جانبها، أشارت منسق الشراكات في القطاع البلدي في مشروع المحافظة على المياه إسلام ابو طاعة ، الى برنامج الورشة وأهدافها في تطبيق مجموعة من الممارسات البيئية لتوفير المياه في الفنادق عن طريق استخدام التقنيات المتطورة والحديثة وإقامة فعاليات وبرامج توعية بيئية للموظفين والنزلاء والمجتمع المحلي لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة.
وتناول المشاركون في الورشة مواضيع تتعلق بكفاءة استخدام المياه والطاقة وإدارة النفايات في المنشآت الفندقية والمطاعم سياحية بالإضافة الى دراسة احتياجات الفنادق والمطاعم السياحية وحوافز المحافظة على المياه .
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
26/11/2023 19:52:19
MENAFN26112023000117011021ID1107487432
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