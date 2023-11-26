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قطر: 39 فلسطينيا ستفرج عنهم إسرائيل الليلة

11/26/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 26 تشرين الثاني 2023 (بترا)- أعلنت قطر قبل قليل، أنه وتنفيذا لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري عبر حسابه على(إكس) قبل قليل، إنه وفي مقابل ذلك، سيتم الإفراج عن 13 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بالإضافة إلى محتجز آخر يحمل الجنسية الروسية، فضلا عن 3 تايلانديين سيفرج عنهم من خارج إطار الاتفاق، سيتم تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي.
--(بترا)
أز/ع ط
26/11/2023 19:50:16

MENAFN26112023000117011021ID1107487431

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