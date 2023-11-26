قطر: 39 فلسطينيا ستفرج عنهم إسرائيل الليلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 26 تشرين الثاني 2023 (بترا)- أعلنت قطر قبل قليل، أنه وتنفيذا لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري عبر حسابه على(إكس) قبل قليل، إنه وفي مقابل ذلك، سيتم الإفراج عن 13 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بالإضافة إلى محتجز آخر يحمل الجنسية الروسية، فضلا عن 3 تايلانديين سيفرج عنهم من خارج إطار الاتفاق، سيتم تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي.
--(بترا)
أز/ع ط
26/11/2023 19:50:16
MENAFN26112023000117011021ID1107487431
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