الامانة:طوارئ متوسطة للتعامل مع امتداد منخفض جوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)-أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الأحد لاحتمالية هطول زخات من المطر بحسب تقرير دائرة الأرصاد .

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أية ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

ودعت الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

ودعت الأمانة ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وتهيب أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

--(بترا)

ع ع/أز/ ع ط

26/11/2023 19:49:08