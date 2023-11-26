مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع اليوم لبحث تمديد الهدنة

مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع اليوم لبحث تمديد الهدنة
التاريخ
11/26/2023 2:28:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب سيجتمع مساء اليوم الأحد لبحث إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة.
وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن أمس السبت، عن أن هناك احتمالا لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
26/11/2023 19:07:21
MENAFN26112023000117011021ID1107487429
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