مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع اليوم لبحث تمديد الهدنة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب سيجتمع مساء اليوم الأحد لبحث إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة.

وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن أمس السبت، عن أن هناك احتمالا لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس.

--(بترا)





رصد / ف ق/ ع ط

26/11/2023 19:07:21