جميع أسرى الدفعة الثالثة الفلسطينيين أطفال

جميع أسرى الدفعة الثالثة الفلسطينيين أطفال
التاريخ
11/26/2023 2:28:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أسماء 39 أسيرا من الدفعة الثالثة لتبادل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم، وجميعهم من الأطفال، ومعظمهم من القدس.
--(بترا)
رصد / ف ق / ع ط
26/11/2023 19:04:28
MENAFN26112023000117011021ID1107487428
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