جميع أسرى الدفعة الثالثة الفلسطينيين أطفال

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أسماء 39 أسيرا من الدفعة الثالثة لتبادل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم، وجميعهم من الأطفال، ومعظمهم من القدس. --(بترا) رصد / ف ق / ع ط 26/11/2023 19:04:28

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