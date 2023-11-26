الصليب الأحمر يتسلم الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين

الصليب الأحمر يتسلم الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين
التاريخ
11/26/2023 2:28:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أكدت كتائب القسام، مساء اليوم الأحد، تسليم 13 محتجزا إسرائيليا و3 محتجزين تايلنديين ومحتجز روسي إلى الصليب الأحمر ضمن المرحلة الثالثة للتبادل.
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر الدفعة الثالثة من الأسرى.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
26/11/2023 19:03:00
MENAFN26112023000117011021ID1107487427
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