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الصليب الأحمر يتسلم الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين

11/26/2023 2:28:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أكدت كتائب القسام، مساء اليوم الأحد، تسليم 13 محتجزا إسرائيليا و3 محتجزين تايلنديين ومحتجز روسي إلى الصليب الأحمر ضمن المرحلة الثالثة للتبادل.
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر الدفعة الثالثة من الأسرى.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
26/11/2023 19:03:00

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