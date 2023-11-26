الهاشمي لتنمية البادية يواصل تنفيذ برنامج فرسان كينونتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- واصل الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، بالتعاون مع أكاديمية الفضائل العربية، تنفيذ فعاليات برنامج "فرسان كينونتي لتنمية البادية الأردنية".

وجاءت فعاليات البرنامج اليوم الأحد في جامعة الحسين بن طلال، بمشاركة 22 شابا وشابة من أبناء البادية الجنوبية، تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم المشترك المبرمة بين الصندوق والأكاديمية، بهدف تقديم كافة أنواع الدعم لأبناء البادية الأردنية في شتى المجالات، من خلال استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم وتحفيز قدراتهم وصولا إلى إعداد شباب مؤهلين ومدربين في مختلف نواحي الحياة.

وأكد مدير الصندوق جمال طراد الفايز، أن البرنامج يجسد التزام الصندوق بدعم الأنشطة الثقافية والتعليمية لفئة الشباب في البادية الأردنية.

وأضاف أن الصندوق يسعى باستمرار للوصول إلى مناطق البادية الأردنية كافة، بغية إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز المفاهيم والقيم المجتمعية السامية والفضائل الحميدة التي يجب الاهتمام بها وتكريسها في نفوس أبناء المجتمعات المحلية، خصوصا بعد انتشار عدد من الظواهر السلبية التي ظهرت أخيرا، جراء الغزو الثقافي وتقارب الحضارات والثقافات، وانتشار وسائل الاتصال والتواصل والاجتماعي.

من جانبها، أكدت مؤسِسة ومديرة أكاديمية الفضائل فاطمة المصري، أن الأكاديمية تسعى عبر أنشطتها وبرامجها المتعددة إلى غرس الفضيلة في النفس البشرية، وإحداث التنمية الروحية، من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع، وتجذير القيم المجتمعية السامية.

وأشارت إلى أن برنامج "كينونتي" الذي يجري تنفيذه حاليا في مناطق البادية الأردنية، يأتي تنفيذا لرؤية الأكاديمية، الرامية إلى بناء شخصية الأفراد ، وغرس مفاهيم تراث الهوية الفاضلة.

ويتناول البرنامج، عدة محاور تتركز على استراتيجيات الحياة بروح الفضيلة، حيث تم تزويد الطلاب بمصادر ومواد تعينهم على فهم الفضيلة وكيفية ممارستها في الحياة اليومية من خلال اتباع منهجيات الأكاديمية، بغية الوصول إلى التمكين الروحي الذي يبني الذات الفاضلة التي تنعم بمكارم الأخلاق.

--(بترا )

ف م/رق

26/11/2023 18:27:12