الهاشمي لتنمية البادية يواصل تنفيذ برنامج فرسان كينونتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- واصل الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، بالتعاون مع أكاديمية الفضائل العربية، تنفيذ فعاليات برنامج "فرسان كينونتي لتنمية البادية الأردنية".
وجاءت فعاليات البرنامج اليوم الأحد في جامعة الحسين بن طلال، بمشاركة 22 شابا وشابة من أبناء البادية الجنوبية، تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم المشترك المبرمة بين الصندوق والأكاديمية، بهدف تقديم كافة أنواع الدعم لأبناء البادية الأردنية في شتى المجالات، من خلال استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم وتحفيز قدراتهم وصولا إلى إعداد شباب مؤهلين ومدربين في مختلف نواحي الحياة.
وأكد مدير الصندوق جمال طراد الفايز، أن البرنامج يجسد التزام الصندوق بدعم الأنشطة الثقافية والتعليمية لفئة الشباب في البادية الأردنية.
وأضاف أن الصندوق يسعى باستمرار للوصول إلى مناطق البادية الأردنية كافة، بغية إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز المفاهيم والقيم المجتمعية السامية والفضائل الحميدة التي يجب الاهتمام بها وتكريسها في نفوس أبناء المجتمعات المحلية، خصوصا بعد انتشار عدد من الظواهر السلبية التي ظهرت أخيرا، جراء الغزو الثقافي وتقارب الحضارات والثقافات، وانتشار وسائل الاتصال والتواصل والاجتماعي.
من جانبها، أكدت مؤسِسة ومديرة أكاديمية الفضائل فاطمة المصري، أن الأكاديمية تسعى عبر أنشطتها وبرامجها المتعددة إلى غرس الفضيلة في النفس البشرية، وإحداث التنمية الروحية، من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع، وتجذير القيم المجتمعية السامية.
وأشارت إلى أن برنامج "كينونتي" الذي يجري تنفيذه حاليا في مناطق البادية الأردنية، يأتي تنفيذا لرؤية الأكاديمية، الرامية إلى بناء شخصية الأفراد ، وغرس مفاهيم تراث الهوية الفاضلة.
ويتناول البرنامج، عدة محاور تتركز على استراتيجيات الحياة بروح الفضيلة، حيث تم تزويد الطلاب بمصادر ومواد تعينهم على فهم الفضيلة وكيفية ممارستها في الحياة اليومية من خلال اتباع منهجيات الأكاديمية، بغية الوصول إلى التمكين الروحي الذي يبني الذات الفاضلة التي تنعم بمكارم الأخلاق.
--(بترا )
ف م/رق
26/11/2023 18:27:12
MENAFN26112023000117011021ID1107487426
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