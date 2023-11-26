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بلدية السلط تطلق خدمة رخص المهن الإلكترونية

11/26/2023 2:28:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 26 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت بلدية السلط الكبرى، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية، والاقتصاد الرقمي والريادة، خدمة رخص المهن الإلكترونية.
وتعتبر هذه الخدمة واحدة من 44 خدمة إلكترونية سيتم إطلاقها ضمن خطة التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات الحكومية.
وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، إن هذه الخدمة ستوفر على المواطنين الوقت والجهد، وسهولة الحصول على الخدمة الأفضل بطريقة ميسرة يستطيع أي مواطن استخدامها من خلال هاتفه النقال أو أي جهاز كمبيوتر.
--(بترا)
أع/ف م/رق
26/11/2023 18:10:13

MENAFN26112023000117011021ID1107487425

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