مسؤول أميركي: مسلحون سيطروا على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مسؤول عسكري أميركي، أن مسلحين مجهولين، سيطروا اليوم الأحد، على ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن.

وقال المسؤول لوكالات أنباء عالمية، "هناك مؤشرات أن عددا غير معروف من المسلحين سيطروا على الناقلة "أم في سنترال بارك" في خليج عدن، وإن القوات الأميركية موجودة في محيط المنطقة وتراقب الوضع من كثب.

وكانت شركة "إمبري" للأمن البحري أفادت اليوم باعتراض الناقلة المملوكة من شركة مقرها المملكة المتحدة والمرتبطة بإسرائيل.

وقالت أن المسلحين صعدوا إلى الناقلة قبالة شاطئ مدينة عدن، فيما أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن اقتراب 8 أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري.

--(بترا)

ب خ/ن ح/رق

26/11/2023 18:08:04