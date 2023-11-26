مسؤول أميركي: مسلحون سيطروا على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مسؤول عسكري أميركي، أن مسلحين مجهولين، سيطروا اليوم الأحد، على ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن.
وقال المسؤول لوكالات أنباء عالمية، "هناك مؤشرات أن عددا غير معروف من المسلحين سيطروا على الناقلة "أم في سنترال بارك" في خليج عدن، وإن القوات الأميركية موجودة في محيط المنطقة وتراقب الوضع من كثب.
وكانت شركة "إمبري" للأمن البحري أفادت اليوم باعتراض الناقلة المملوكة من شركة مقرها المملكة المتحدة والمرتبطة بإسرائيل.
وقالت أن المسلحين صعدوا إلى الناقلة قبالة شاطئ مدينة عدن، فيما أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن اقتراب 8 أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري.
--(بترا)
ب خ/ن ح/رق
26/11/2023 18:08:04
MENAFN26112023000117011021ID1107487424
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