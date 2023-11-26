الغذاء والدواء تؤكد استمرارها إطلاق البرامج التثقيفية حول أدوية الجهاز التنفسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة دأبت على التعليم الصيدلاني، إلى جانب دورها الرقابي على الغذاء والدواء.
وأضاف مهيدات خلال محاضرة استضافتها المؤسسة، بالتعاون مع مؤسسة النبلاء للتنمية المستدامة، وشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية، حول التهاب الجهاز التنفسي العلوي وتشخيصه وطرق علاجه، أن جهود المؤسسة مستمرة في إطلاق البرامج التثقيفية والتوعوية حول الاستخدام الرشيد لأدوية الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي العلوي التي تزداد في فصل الشتاء.
وأكد ضرورة ضبط صرف المضادات الحيوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي العلوي وعدم صرفها دون داع أو وصفة طبية وحسب المعايير العلمية الواضحة بهذا الخصوص، وذلك لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتقليل آثارها الجانبية .
من جهتها، أشارت رئيس مؤسسة النبلاء الدكتورة لارا برقان، إلى أن المحاضرة جاءت بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وازدياد أمراض الجهاز التنفسي العلوي لتقديم الفائدة للحضور، والمساهمة في تقديم الرعاية الصحية المثلى باعتبار الصيدلاني المستشار الأول للرعاية الصحية الأولية وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص .
بدوره، قال مستشار العلاج الدوائي السريري الدكتور ضرار حسن بلعاوي، إن أغلب الالتهابات التنفسية العلوية سببها فيروسي ولا تستدعي صرف المضادات الحيوية، مشددًا على ضرورة تعزيز توعية المجتمع والعاملين في القطاع الصحي بقضية البكتيريا المقاومة للمضادات باعتبارها وباء خفيا يتطلب توعية وتثقيفا وضرورة تمكين الصيادلة ليكونوا قادرين على تشخيص وعلاج الأمراض البسيطة المتعلقة بالجهاز التنفسي العلوي.
ولفت بلعاوي إلى أهمية متابعة المعلومات الحديثة حول علاجات ومكملات الأمراض التنفسية لتجنب إعطاء المرضى مكملات ليس لها داع.
من جهته، قال مدير التسويق في شركة فيلادلفيا الدكتور راكان الجعافرة، إن الشركة تسهم في التعليم المستمر للأطباء والصيادلة، وتثقيف المواطن بالأدوية الخاصة بعلاج التهاب الجهاز التنفسي العلوي.
--(بترا)
ع د/ف م/رق
26/11/2023 18:05:46
MENAFN26112023000117011021ID1107487423
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