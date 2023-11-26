الغذاء والدواء تؤكد استمرارها إطلاق البرامج التثقيفية حول أدوية الجهاز التنفسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة دأبت على التعليم الصيدلاني، إلى جانب دورها الرقابي على الغذاء والدواء.

وأضاف مهيدات خلال محاضرة استضافتها المؤسسة، بالتعاون مع مؤسسة النبلاء للتنمية المستدامة، وشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية، حول التهاب الجهاز التنفسي العلوي وتشخيصه وطرق علاجه، أن جهود المؤسسة مستمرة في إطلاق البرامج التثقيفية والتوعوية حول الاستخدام الرشيد لأدوية الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي العلوي التي تزداد في فصل الشتاء.

وأكد ضرورة ضبط صرف المضادات الحيوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي العلوي وعدم صرفها دون داع أو وصفة طبية وحسب المعايير العلمية الواضحة بهذا الخصوص، وذلك لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتقليل آثارها الجانبية .

من جهتها، أشارت رئيس مؤسسة النبلاء الدكتورة لارا برقان، إلى أن المحاضرة جاءت بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وازدياد أمراض الجهاز التنفسي العلوي لتقديم الفائدة للحضور، والمساهمة في تقديم الرعاية الصحية المثلى باعتبار الصيدلاني المستشار الأول للرعاية الصحية الأولية وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص .

بدوره، قال مستشار العلاج الدوائي السريري الدكتور ضرار حسن بلعاوي، إن أغلب الالتهابات التنفسية العلوية سببها فيروسي ولا تستدعي صرف المضادات الحيوية، مشددًا على ضرورة تعزيز توعية المجتمع والعاملين في القطاع الصحي بقضية البكتيريا المقاومة للمضادات باعتبارها وباء خفيا يتطلب توعية وتثقيفا وضرورة تمكين الصيادلة ليكونوا قادرين على تشخيص وعلاج الأمراض البسيطة المتعلقة بالجهاز التنفسي العلوي.

ولفت بلعاوي إلى أهمية متابعة المعلومات الحديثة حول علاجات ومكملات الأمراض التنفسية لتجنب إعطاء المرضى مكملات ليس لها داع.

من جهته، قال مدير التسويق في شركة فيلادلفيا الدكتور راكان الجعافرة، إن الشركة تسهم في التعليم المستمر للأطباء والصيادلة، وتثقيف المواطن بالأدوية الخاصة بعلاج التهاب الجهاز التنفسي العلوي.

--(بترا)

ع د/ف م/رق

26/11/2023 18:05:46