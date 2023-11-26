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تضامن تدعو لتخصيص حملة الـ16 يوما لنساء فلسطين

11/26/2023 2:28:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، اليوم الأحد، إلى تخصيص "حملة الـ16 يوما" الأممية هذا العام لنساء وفتيات فلسطين.
وقالت في بيان، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، "إنه من العار إحياء الحملات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ظل ازدواجية في المعايير في حالة حقوق نساء فلسطين".
وأضافت أن حملة الـ16 يوما لا تكفي لمناهضة وعلاج ما تتعرض له المرأة في قطاع غزة من انتهاكات بسبب العدوان الإسرائيلي، وإيصال أصوات نساء وأطفال فلسطين، مؤكدة الحاجة إلى سنوات من التضامن والعمل والجهود لمعالجة ما خلفته آلة حرب الاحتلال الهمجية.
واعتبرت تضامن هذا العام من أسوأ الأعوام التي مرت على فلسطين وقطاع غزة؛ نظرا لاستخدام الاحتلال الإسرائيلي أدواته الوحشية بشكل غير مسبوق، والتي تركّزت على النساء والأطفال؛ إذ بلغت نسبتهما أكثر من 70 بالمئة من إجمالي الشهداء.
وقالت إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي وما يرافقه من انتهاكات وجرائم حرب، في ظل الصمت الدولي، يكشف بوضوح ازدواجية المعايير الدولية خلال تطبيقها على الفلسطينيين.
وأضافت أن مجازر الاحتلال اليومية بحق نساء فلسطين وأطفالها يعتبر تناقضا مع هذه المعايير الدولية التي فرّقت بين نساء وفتيات العالم؛ ففي حالة النساء الفلسطينيات، تصمت منابر حقوق الإنسان، ولا يوجد أصوات لهنّ سوى شاشات التلفزة والكاميرات التي ترصد تلك الانتهاكات.
ويمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، بداية للحملة التي تأتي هذا العام تحت شعار "لا عذر" ويتخللها أنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، ابتداء من 25 تشرين الثاني ولغاية 10 كانون الأول، وهو اليوم الذي يُحتفى فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
--(بترا)
وز/ن ح/رق
26/11/2023 17:33:40

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