بدء فعاليات مؤتمر البلقاء الثقافي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 26 تشرين الثاني (بترا)- نظم منتدى السلط الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء وجامعة البلقاء التطبيقية،اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول لمؤتمر البلقاء الثقافي "دور الأردن في دعم الشعب الفلسطيني "، بحضور شخصيات و فاعليات رسمية وشعبية وأكاديمية في محافظة البلقاء، وذلك على المسرح الرئيس للجامعة.

وقال رئيس منتدى السلط الثقافي الدكتور عبد الحكيم النسور، في المؤتمر الذي افتتح فعالياته رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني، إن المؤتمر بمحوريه الأول، دور الأردن في دعم الشعب الفلسطيني، والثاني مئوية مدرسة السلط الثانوية للبنين ودورها في تطوير التعليم في الأردن، جاء في ظل تداعيات خطيرة تعصف بالمنطقة والعالم أجمع.

وأشار إلى أن المحور الأول جاء من دور الأردن المتقدم عن دول العالم في دعم نصرة وصمود الأهل في غزة والضفة الغربية.

بدوره أشار مدير مديرية ثقافة البلقاء وصفي الطويل، إلى ان رؤية ورسالة وزارة الثقافة هي نشر الثقافة والوعي في كافة المحافظات، لذا "فأننا نطلق بالتشارك مع الجامعة ومنتدى السلط مؤتمر البلقاء الأول ونحن نؤمن بأن الجهات الثقافية اذرع حقيقة لتنفيذ برامجها الثقافية والأدبية في كافة المحافظات".

وأشار الطويل الى أننا اليوم أمام تحديات كبيرة في ظروف استثنائية، ولا بد ان نؤكد وقوفنا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني بمواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية .

وتحدث في المؤتمر وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر، عن الدور الأردني تجاه القضية الفلسطينية والحرب على غزة، وأن الموقف الأردني مهم ويعرفه الجميع، لافتا إلى زيارات جلالة الملك ولقاءاته في المحافل الدولية والإقليمية.

وأشار المعشر إلى أن الحديث في الماضي عن التهجير القسري للسكان في فلسطين من المبالغات، ولا يمكن أن يحدث لكن ما نشهده اليوم من حديث عن التهجير والذي تريده إسرائيل وترفضه في العلن الولايات المتحدة الأميركية ويرفضه الأردن ويتوافق فيه مع الموقف المصري في رفضه القاطع له، إضافة إلى أن الفلسطينيين قد تعلموا الدرس أن من يترك أرضه لا يمكنه العودة .

بدوره، يرى الكاتب ومدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن إسرائيل ترى في التهجير مخرجا لها، وذلك عبر جعل غزة منطقة غير قابلة للعيش وبالتالي تقدم التهجير الطوعي للفلسطينيين من باب حقوق الإنسان.

من جهته، قال وزير الشباب والثقافة الأسبق الدكتور محمد أبو رمان، إن هناك مشروعا خطيرا لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة وانه لا يمكن الحديث عن نتائج لما سيحدث في المرحلة المقبلة والتي لم تحسم بعد .

واكد أبو رمان أن المرحلة المقبلة تتطلب ترصيص الجبهة الداخلية الأردنية، وعدم الانجرار وراء خطابات الفتنة، داعيا المثقفين والأكاديميين إلى ممارسة دورهم في توجيه خطاب يشتبك مع جيل الشباب في الجامعات خاصة لمواجهة خطابات الفتنة والتطرف والكراهية.

--(بترا)

أع/ ف م/ف ق

26/11/2023 17:28:44