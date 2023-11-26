لجنتا المهندسات العربيات الاتحادية والأردنيات تنفذان وقفة تضامنية مع أهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- نفذت لجنتا المهندسات العربيات الاتحادية، والأردنيات، وقفة تضامنية أمام مجمع النقابات المهنية أمس السبت، تضامنا مع الأهل في قطاع غزة.
وقالت رئيسة لجنة المهندسات العربيات الاتحادية، المهندسة سهير عبدالهادي، إن ما قام به أبناء الشعب الأردني يؤكد أنه الأقرب والأكثر تلاحما مع فلسطين وشعبها، ولن تتوانى عن تقديم كل ما يمكنه دعم صمود الأهل في فلسطين المحتلة، مؤكدة رفض اللجنة المطلق لجميع محاولات التهجير والقمع الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن النقابات المهنية تدرس جميع المواقف الوطنية التي تدعم صمود الأهل في غزة وفلسطين، مؤكدة مطالب المهندسات العربيات والأردنيات بوقف دائم وشامل للحرب على غزة، ورفع الحصار عنها بكل ما يلزم؛ لإعادة تضميد الجراح وتعمير الأرض، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها، دعت رئيسة لجنة المهندسات العربيات المهندسة حنان عواد، إلى وقف المجازر الدموية فورا في قطاع غزة، وتوفير جسور وممرات آمنة لإيصال المساعدات بمختلف أنواعها.
وأكدت ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من جهات ومنظمات إنسانية محايدة وبشكل فوري، تزامنا مع إدخال المساعدات الطبية والدوائية.
وشارك في الوقفة، نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، ونائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين والأمانة العامة.
--(بترا)
ع ح/م ف/رق
26/11/2023 17:23:00
MENAFN26112023000117011021ID1107487420
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