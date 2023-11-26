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لجنتا المهندسات العربيات الاتحادية والأردنيات تنفذان وقفة تضامنية مع أهالي غزة

11/26/2023 2:27:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- نفذت لجنتا المهندسات العربيات الاتحادية، والأردنيات، وقفة تضامنية أمام مجمع النقابات المهنية أمس السبت، تضامنا مع الأهل في قطاع غزة.
وقالت رئيسة لجنة المهندسات العربيات الاتحادية، المهندسة سهير عبدالهادي، إن ما قام به أبناء الشعب الأردني يؤكد أنه الأقرب والأكثر تلاحما مع فلسطين وشعبها، ولن تتوانى عن تقديم كل ما يمكنه دعم صمود الأهل في فلسطين المحتلة، مؤكدة رفض اللجنة المطلق لجميع محاولات التهجير والقمع الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن النقابات المهنية تدرس جميع المواقف الوطنية التي تدعم صمود الأهل في غزة وفلسطين، مؤكدة مطالب المهندسات العربيات والأردنيات بوقف دائم وشامل للحرب على غزة، ورفع الحصار عنها بكل ما يلزم؛ لإعادة تضميد الجراح وتعمير الأرض، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها، دعت رئيسة لجنة المهندسات العربيات المهندسة حنان عواد، إلى وقف المجازر الدموية فورا في قطاع غزة، وتوفير جسور وممرات آمنة لإيصال المساعدات بمختلف أنواعها.
وأكدت ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من جهات ومنظمات إنسانية محايدة وبشكل فوري، تزامنا مع إدخال المساعدات الطبية والدوائية.
وشارك في الوقفة، نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، ونائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين والأمانة العامة.
--(بترا)
ع ح/م ف/رق
26/11/2023 17:23:00

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