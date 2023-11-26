الملقي: الأردن يقف بحزم ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس الوزراء الأسبق، رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان الدكتور هاني الملقي، أن الأردن وقف بكل حزم بوجه المخططات الإسرائيلية بفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني من أراضيه بالضفة الغربية وغزة، مستغلة بذلك معطيات وظروف عدوانها على قطاع غزة.

وأشار الملقي خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، ضمن برنامج الصالون الاقتصادي الذي يعقده بشكل دوري، إلى أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، كان واضحا منذ بداية العدوان وأعلنها بكل صراحة بأنه ضد التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرا ذلك "خطا أحمر" وبمثابة إعلان حرب.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الأحد، قال الملقي إن الأردن هو صمام الأمان للأمة العربية كاملة، داعيا إلى تشكيل وعي ووجدان عربي موحد وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني.

وأوضح خلال الجلسة التي أدارها رئيس مجلس إدارة المنتدى النائب الدكتور خير أبو صعيليك، أن الحرب على قطاع غزة لم تكن كمثيلاتها السابقة، إذ ولأول مرة في تاريخ العدوان بدأت إسرائيل تظهر في صورتها الحقيقية أمام العالم، بفعل فقدان الغرب التفرد بالإعلام.

وبين أن الرأي العام العالمي بات يستند على معلوماته من وسائل التواصل الاجتماعي وليس الإعلام التقليدي، ما شكل تحديا على "البروباغندا" الإسرائيلية، وأظهر القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي والحقائق الكاملة حول حقوق الشعب الفلسطيني والظلم الذي لحق به جراء سنوات الاحتلال الطويلة.

وقال الملقي "إن ما قامت به إسرائيل من اللجوء إلى الولايات المتحدة للحصول على دعم وحماية، استطاع أن يثير شبهات أمام العالم بشأن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها من جانب، ومن جانب آخر إيجاد شك حتمي بقدرة الكيان الإسرائيلي بتنفيذ دوره بالمنطقة كركيزة استراتيجية وعسكرية في الشرق الأوسط".

وتطرق لأهداف الاحتلال من شن الحرب على غزة والضفة الغربية التي بمقدمتها السيطرة على فلسطين التاريخية، والدفع نحو تنفيذ مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، التي لاقت رفضا واضحا من كل الدول.

وأكد أن محاولات إسرائيل للقضاء على حركة حماس لن تتحقق، فالحركة تجسّد فكرا ولا يمكن أن تُقتل، مشيرا للدعم الشعبي الذي تلقاه من الشعوب العربية وتلك المؤمنة بحقها ونهجها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الجلسة أجاب الملقي على المداخلات التي طرحها أعضاء الملتقى، حول مواقف الأردن حيال العدوان على غزة وتوصيف الوضع الراهن وتداعياته السياسية والاقتصادية على المنطقة.

--(بترا)





م ف/رق

26/11/2023 17:09:17