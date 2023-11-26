بحث النهوض بالقطاع التعاوني بين الأردن والمغرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأحد، مع مديرة مكتب تنمية التعاون في المغرب، عائشة الرفاعي، عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"؛ أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال القطاع التعاوني.
وناقش الطرفان آليات النهوض بالقطاع التعاوني من خلال البحث في إمكانية توسيع عضوية الاتحاد التعاوني العربي كمظلة للتعاونيات في الدول العربية كافة، مؤكدين أهمية نشر الثقافة والفكر التعاونيين في الدول العربية لغايات تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وتضامنية تعود بالنفع عليها من خلال توفير فرص العمل والحد من الفقر فيها.
من جهته، قال الشلبي، إن هذا اللقاء يأتي في سياق الرغبة بتطوير العلاقات التعاونية بين البلدين الشقيقين، وبالشكل الذي يرفع من شأن القطاع التعاوني بينهما، في إطار تنسيق وممارسة الدور التعاوني التضامني بشكل أكبر مع الدول العربية الشقيقة، لتوحيد صوت الموقف العربي في التحالف التعاوني الدولي بما يعزز التعاون بين الأطراف المعنيّة بالقطاع التعاوني في الدول العربية، وتفعيل مساهمة عضوية الاتحاد العربي في التحالف التعاوني الدولي.
وأشار إلى المؤتمر الوزاري التعاوني الـ11، والمزمع عقده في الأردن نهاية شهر نيسان من العام المقبل، والذي يهدف إلى تعزيز الهوية التعاونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد القومي في المنطقة.
واستعرض الجانبان القواسم المشتركة في العمل التعاوني مع التأكيد على ضرورة تأطير حيثيات اللقاء من خلال إبرام مذكرات تفاهم تُعنى بالقطاع التعاوني بين الجانبين، وتفعيل العمل بها لتوطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
--(بترا)
رح/رق
26/11/2023 16:51:43
MENAFN26112023000117011021ID1107487417
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