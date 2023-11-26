بحث النهوض بالقطاع التعاوني بين الأردن والمغرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأحد، مع مديرة مكتب تنمية التعاون في المغرب، عائشة الرفاعي، عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"؛ أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال القطاع التعاوني.

وناقش الطرفان آليات النهوض بالقطاع التعاوني من خلال البحث في إمكانية توسيع عضوية الاتحاد التعاوني العربي كمظلة للتعاونيات في الدول العربية كافة، مؤكدين أهمية نشر الثقافة والفكر التعاونيين في الدول العربية لغايات تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وتضامنية تعود بالنفع عليها من خلال توفير فرص العمل والحد من الفقر فيها.

من جهته، قال الشلبي، إن هذا اللقاء يأتي في سياق الرغبة بتطوير العلاقات التعاونية بين البلدين الشقيقين، وبالشكل الذي يرفع من شأن القطاع التعاوني بينهما، في إطار تنسيق وممارسة الدور التعاوني التضامني بشكل أكبر مع الدول العربية الشقيقة، لتوحيد صوت الموقف العربي في التحالف التعاوني الدولي بما يعزز التعاون بين الأطراف المعنيّة بالقطاع التعاوني في الدول العربية، وتفعيل مساهمة عضوية الاتحاد العربي في التحالف التعاوني الدولي.

وأشار إلى المؤتمر الوزاري التعاوني الـ11، والمزمع عقده في الأردن نهاية شهر نيسان من العام المقبل، والذي يهدف إلى تعزيز الهوية التعاونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد القومي في المنطقة.

واستعرض الجانبان القواسم المشتركة في العمل التعاوني مع التأكيد على ضرورة تأطير حيثيات اللقاء من خلال إبرام مذكرات تفاهم تُعنى بالقطاع التعاوني بين الجانبين، وتفعيل العمل بها لتوطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.

--(بترا)

رح/رق

26/11/2023 16:51:43