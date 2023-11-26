إدارية النواب تطلع على واقع وخطط دائرة الأراضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- اطلعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب المهندس يزن الشديفات على الواقع الإداري لدائرة الأراضي والمساحة.
وأكد الشديفات، في بداية الاجتماع الذي حضره مدير دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، أهمية الدائرة ودورها الذي نفتخر به، وعملها من حيث الإجراءات وحفظ الحقوق للمواطنين.
وأشاد بالتوجه الذي تسعى له الدائرة والمتمثلة في تحويل "الصحائف" إلى إلكتروني مع أهمية الاستثمار بالحفاظ على النسخ الأصلية.
وأكد أهمية التقييم الإداري لدوائر ومديريات دائرة الأراضي وإنجازها بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أهمية الخدمات التي تطلقها الأراضي في مجال التخفيف على المواطن.
وأشار إلى دور الدائرة في العمل على تفعيل وإتمام خطة التحديث الاقتصادي الخاصة في هذا الجانب .
بدورة أكد العموش، "أننا نعمل اليوم على إعادة هيكلة الدائرة والتطوير والتحديث للتسهيل على المواطن والمحافظة على الدقة والابتعاد عن وقوع الأخطاء في هذا المجال كونه يتعلق بحقوق الأردنيين".
وقال إن النظام سيناقش قريبا في ديوان التشريع كون الهيكل الحالي لا يخدم المواطن، مشيرا إلى الحاجة إلى التوسع في دوائر وتخفيض أخرى، إضافة إلى استحداث منصب 4 مساعدين لمدير الدائرة منها إنشاء شاغر مساعد إلكتروني.
واكد أن القيمة الإدارية عملت تشوهات في القيم بدائرة الأراضي، ويجري منذ أشهر على إزالة كافة هذه التشوهات في عدد من مديريات المملكة.
وأوضح أن ملف إزالة الشيوع الذي أحيل إلى دائرة الأراضي بدلا من المحاكم، عمل على رفع حجم العمل لدينا من خلال وجود أكثر من 6 آلاف قضية إزالة شيوع منظورة أمام لجان إزالة الشيوع .
من جانبهم، أكد النواب علي الطراونة، ماجد الرواشدة، محمد المرايات، احمد الخلايلة، فريد حداد، صفاء المومني، عدنان مشوقه، محمد شطناوي، عيد النعيمات، أهمية الهيكلة الإدارية الدائرة لرفع كفاءة الموظفين ورفع إنتاجية العمل.
وأشاروا إلى ضرورة تطبيق عدد من الخدمات لاسيما الإلكترونية والخاصة بدفع الرسوم للتخفيف عن المواطنين والمراجعين.
ودار نقاش خلال الاجتماع بين مدير دائرة الأراضي والمساحة والنواب حول عدد من القضايا البارزة في عمل الأراضي منها موضوع الإزاحة والاستملاكات ومخصصات الدائرة .
--(بترا)
ع س/ف م/ف ق
26/11/2023 16:50:44
MENAFN26112023000117011021ID1107487416
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