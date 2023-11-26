إدارية النواب تطلع على واقع وخطط دائرة الأراضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- اطلعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب المهندس يزن الشديفات على الواقع الإداري لدائرة الأراضي والمساحة.

وأكد الشديفات، في بداية الاجتماع الذي حضره مدير دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، أهمية الدائرة ودورها الذي نفتخر به، وعملها من حيث الإجراءات وحفظ الحقوق للمواطنين.

وأشاد بالتوجه الذي تسعى له الدائرة والمتمثلة في تحويل "الصحائف" إلى إلكتروني مع أهمية الاستثمار بالحفاظ على النسخ الأصلية.

وأكد أهمية التقييم الإداري لدوائر ومديريات دائرة الأراضي وإنجازها بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أهمية الخدمات التي تطلقها الأراضي في مجال التخفيف على المواطن.

وأشار إلى دور الدائرة في العمل على تفعيل وإتمام خطة التحديث الاقتصادي الخاصة في هذا الجانب .

بدورة أكد العموش، "أننا نعمل اليوم على إعادة هيكلة الدائرة والتطوير والتحديث للتسهيل على المواطن والمحافظة على الدقة والابتعاد عن وقوع الأخطاء في هذا المجال كونه يتعلق بحقوق الأردنيين".

وقال إن النظام سيناقش قريبا في ديوان التشريع كون الهيكل الحالي لا يخدم المواطن، مشيرا إلى الحاجة إلى التوسع في دوائر وتخفيض أخرى، إضافة إلى استحداث منصب 4 مساعدين لمدير الدائرة منها إنشاء شاغر مساعد إلكتروني.

واكد أن القيمة الإدارية عملت تشوهات في القيم بدائرة الأراضي، ويجري منذ أشهر على إزالة كافة هذه التشوهات في عدد من مديريات المملكة.

وأوضح أن ملف إزالة الشيوع الذي أحيل إلى دائرة الأراضي بدلا من المحاكم، عمل على رفع حجم العمل لدينا من خلال وجود أكثر من 6 آلاف قضية إزالة شيوع منظورة أمام لجان إزالة الشيوع .

من جانبهم، أكد النواب علي الطراونة، ماجد الرواشدة، محمد المرايات، احمد الخلايلة، فريد حداد، صفاء المومني، عدنان مشوقه، محمد شطناوي، عيد النعيمات، أهمية الهيكلة الإدارية الدائرة لرفع كفاءة الموظفين ورفع إنتاجية العمل.

وأشاروا إلى ضرورة تطبيق عدد من الخدمات لاسيما الإلكترونية والخاصة بدفع الرسوم للتخفيف عن المواطنين والمراجعين.

ودار نقاش خلال الاجتماع بين مدير دائرة الأراضي والمساحة والنواب حول عدد من القضايا البارزة في عمل الأراضي منها موضوع الإزاحة والاستملاكات ومخصصات الدائرة .

--(بترا)

ع س/ف م/ف ق

26/11/2023 16:50:44