نسبة الإنجاز في مشاريع الحصاد المائي في إربد 100%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 تشرين الثاني (بترا)- علا عبيدات- قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن المشاريع الزراعية التي نفذت من خلال اللامركزية في محافظة إربد، أنجزت بنسبة 100بالمئة وللعام الثاني على التوالي.
وتركزت المشاريع هذا العام بحسب ابو عرابي، على مشاريع الحصاد المائي لحفظ مياه الأمطار في الآبار التي تم تنفيذها في جميع ألوية وقرى المحافظة.
وبين ابو عرابي، خلال حديثه لـ(بترا)، اليوم الأحد، أنه خلال هذا العام دخل الخدمة 610 آبار جديدة لحفظ وجمع مياه الأمطار ، وذلك ضمن خطة مديرية الزراعة للحصاد المائي، حيث يعتبر رقما قياسيا مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن سعة البئر الواحدة تبلغ 30 مترا مكعبا، في حين بلغ عدد آبار جمع مياه الأمطار التي أنجزت عن طريق المديرية خلال العام الماضي حوالي 500 بئر.
وأشار إلى أن مشاريع الحصاد المائي، تأتي ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تنفذ من قبل وزارة الزراعة، وأن برنامج الحصاد المائي يهدف إلى الاستفادة المثلى من مياه الأمطار ، خاصة في ظل الواقع المائي والتحديات المائية الحالية، والتغير المناخي الذي يؤدي لهطول الأمطار بكثافة أكبر ولكن لمدة قصير جدا، مما يؤدي إلى حدوث الفيضانات والتسبب في فقدان المياه العذبة وعدم الاحتفاظ بها لوقت الحاجة.
--(بترا)
ع ع/ ف م
26/11/2023 16:37:03
MENAFN26112023000117011021ID1107487415
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