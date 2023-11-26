نسبة الإنجاز في مشاريع الحصاد المائي في إربد 100%

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إربد 26 تشرين الثاني (بترا)- علا عبيدات- قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن المشاريع الزراعية التي نفذت من خلال اللامركزية في محافظة إربد، أنجزت بنسبة 100بالمئة وللعام الثاني على التوالي.

وتركزت المشاريع هذا العام بحسب ابو عرابي، على مشاريع الحصاد المائي لحفظ مياه الأمطار في الآبار التي تم تنفيذها في جميع ألوية وقرى المحافظة.

وبين ابو عرابي، خلال حديثه لـ(بترا)، اليوم الأحد، أنه خلال هذا العام دخل الخدمة 610 آبار جديدة لحفظ وجمع مياه الأمطار ، وذلك ضمن خطة مديرية الزراعة للحصاد المائي، حيث يعتبر رقما قياسيا مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن سعة البئر الواحدة تبلغ 30 مترا مكعبا، في حين بلغ عدد آبار جمع مياه الأمطار التي أنجزت عن طريق المديرية خلال العام الماضي حوالي 500 بئر.

وأشار إلى أن مشاريع الحصاد المائي، تأتي ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تنفذ من قبل وزارة الزراعة، وأن برنامج الحصاد المائي يهدف إلى الاستفادة المثلى من مياه الأمطار ، خاصة في ظل الواقع المائي والتحديات المائية الحالية، والتغير المناخي الذي يؤدي لهطول الأمطار بكثافة أكبر ولكن لمدة قصير جدا، مما يؤدي إلى حدوث الفيضانات والتسبب في فقدان المياه العذبة وعدم الاحتفاظ بها لوقت الحاجة.

--(بترا)

ع ع/ ف م

26/11/2023 16:37:03