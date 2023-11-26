بحث استحداث مجمع للحافلات في مركز لواء بني كنانة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الأحد، مع رئيسي بلديتي السرو عامر العودات، واليرموك الجديدة محمد الغزالي الزعبي، سبل تحسين مستوى خدمات النقل العام، وإمكانية استحداث مجمع للحافلات في مركز لواء بني كنانة، وبلدية السرو.

وبحسب بيان للوزارة، أكدت التهتموني أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن أفضل المعايير، وتوفير موقع مركزي ومجهز للحافلات يعزز سهولة الوصول ويسهم في تنظيم حركة المرور وتقليل الازدحام.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء، خطط تحسين مستوى الخدمات في قطاع النقل العام في اللواء، ضمن الجهود المستمرة لتسهيل حركة المواطنين.

--(بترا)

ع ن/م ف/ف ق

26/11/2023 16:35:12