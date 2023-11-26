فتح وتعبيد طرق في بلدية الشعلة بـ 185 ألف دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 26 تشرين الثاني (بترا) علا عبيدات- طرحت بلدية الشعلة في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، عطاءين لفتح وتعبيد طرق بقيمة 185 ألف دينار.

وقال رئيس البلدية المهندس معاوية الخزاعلة، إن العطاءين يتضمنان فتح وتعبيد وتنفيذ خلطة إسفلتية ساخنة لمناطق في سحم، وسمر، العشة، وجلجلة غير مخدومة سابقا، وجرى تنظيمها حديثًا .

وأضاف أن البلدية طرحت العطاءين من موازنتها للعام الحالي لخدمة التجمعات السكانية، وسيحالان خلال شهر، بعدها ستتم المباشرة في بفتح الطرق وتعبيدها بحسب الأولوية.

وأشار إلى أن البلدية تقوم حاليا بصيانة وحدات الإنارة المعطلة، وتعزيز مناطق غير منارة وتحتاج إلى وحدات إنارة جديدة بشكل دوري بناء على طلبات تقدم به المواطنون للبلدية.

--(بترا)

ع ع/ ن ح

26/11/2023 16:34:16