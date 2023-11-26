الخدمات النيابية تطلع على واقع واحتياجات قطاع النقل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- اطلعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب غازي البداوي، على واقع واحتياجات قطاع النقل.

وأكد البداوي، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، بحضور وزيرة النقل وسام التهتموني، ورئيس هيئة النقل البري عبد الرحيم وريكات، ضرورة حل كافة المعيقات التي تواجه قطاع النقل العام والعمل على تذليلها.

وشدد بحضور أعضاء اللجنة النواب: ماجد الرواشدة، واحمد الخلايلة، ومحمد الفرجات، ومحمد الظهراوي، وعمر الزيود، على ضرورة الإسراع بإقرار مسودة نظام صندوق دعم الركاب، الأمر الذي ينعكس بالفائدة على مستخدمي وسائل النقل.

من جانبها، أكدت التهتموني، أن خطة الوزارة الاستراتيجية تتضمن العديد من المشاريع، أهمها مشروع الباص السريع والدفع الإلكتروني، ودعم المواصلات للطالب الجامعي، وتطوير محطات النقل العام، ومشروع النقل الحضري، واستدامة الخدمات المساندة لوسائل النقل العام، مشيرة إلى تحديث الوزارة لاستراتيجيتها بما يتواءم مع التغييرات التي تمثلت بالظروف المحيطة من حيث تغير أسعار المحروقات والتغير المناخي وإيجاد منظومة نقل موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وزيادة العدد السكاني.

وردًا على استفسار النواب، حول تنظيم عمليات النقل وتطبيقات النقل الذكية، أكدت التهتموني أن التطبيقات غير المرخصة موجودة، ولكن يتم العمل بالتعاون مع وزارة الاتصال الرقمي على حجب تلك التطبيقات "غير المرخصة"، وتم إيقاف تطبيقات نقل ذكية وتحويلها للقضاء.

من جهته، أكد الوريكات أن الدعم الذي يتعلق بطلبة الجامعات مستمر، بينما يتم حاليا إمكانية زيادة حجمه، مبينا أن الهيئة أعدت مسودة نظام لصندوق دعم النقل العام وجرى رفعه لمجلس الوزراء.

وحول دعم المحروقات لسائقي النقل العام، أوضح الوريكات أنه سيتم غدا صرف آخر دفعة من الدعم، مؤكدا أن الهيئة وقعت أخيرا، اتفاقية لإنشاء مجمع نقليات جديد في الزرقاء بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 12 مليون دينار، على قطعة أرض تقدر بحوالي 60 دونما.

من جهتهم، أكد النواب الحضور، ضرورة إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع النقل والتي تتمثل بأزمات السير داخل العاصمة عمان، في ظل ازدياد عدد المركبات سنويا، إضافة إلى تنظيم عمليات النقل.

- -(بترا)

م ح/

26/11/2023 16:33:56