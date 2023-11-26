رئيس النواب يحاضر في كلية الدفاع الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بقي في خندق الدفاع عن الأشقاء في فلسطين والأهل في قطاع غزة بوجه العدوان الغاشم الذي ارتكب فيه المحتل أبشع المجازر بحق المدنيين أطفالاً ونساءً.

حديث الصفدي جاء في محاضرة ألقاها اليوم الأحد، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية للدارسين في دورتي الدفاع 21، وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 7، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة، وأعضاء هيئة التوجيه بعنوان "النظام النيابي وتصميم السياسات الوطنية ".

وأكد الصفدي أن جلالة الملك، ومنذ اليوم الأول للعدوان الغاشم، كان ينادي بوقف الحرب، وإدخال المساعدات الطبية والعاجلة للأشقاء، ويجوب العالم ويجري الاتصالات، في جهد كبير عز نظيره، ما أسهم في جلاء الحقائق أمام الرأي العام الدولي، وأعاد البوصلة نحو القضية الفلسطينية، عبر حل الدولتين الضامن لأمن واستقرار المنطقة والمُلبي لتطلعات الأشقاء الفلسطينيين بعد سنوات من الإنكار والدمار والمجازر.

ولفت إلى استمرار الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني بمتابعة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد لجهود نشامى المستشفى الميداني وإيصال المساعدات للأهل في غزة الذين استمروا في تقديم الواجب تجاه الأشقاء رغم القصف والدمار، وإشرافه على تجهيز مستشفى ميداني ثان في القطاع، مشيرا إلى أثر وتأثير حديث جلالة الملكة رانيا العبد الله في قناعات الرأي العام الغربي.

وشدد الصفدي على أننا في الأردن جبهة واحدة، قيادة ونواباً وأعياناً وحكومة وشعباً، وهذا الالتفاف الوطني حول قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، نتج عنه مواقف متناغمة وصلبة في الدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني، مبينا أن ما قدمه الأردن تجاه الأشقاء هو واجب الضمير، فنحن وإياهم أصحاب قضية ومصير وتاريخ مشترك.

وفيما يتعلق بالنظام النيابي وتصميم السياسات الوطنية، قال إننا نتحدث اليوم في شأنٍ وطني دستوري فعنوان المحاضرة ينبثق من مكانة دستورية، طالما شكل ثابتاً من ثوابت نظامنا السياسي الذي نعتبره جميعاً الركن الأصيل في حمايتنا ومستقبل أبنائنا، وهو النظام الذي استلهم جميع القيم الديمقراطية والانفتاح منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية.

وحول مشروع التحديث الشامل الذي أطلقه جلالة الملك، قال الصفدي إننا في الأردن نسير بخطى ثابتة نحو جني ثمار هذا المشروع مع باكورة المئوية الثانية للدولة، عبر تحديث المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، هدفاً ومقصداً في إشراك الجميع بصناعة القرار والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية يكون للمرأة والشباب الحضور الفاعل والمؤثر فيها.

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجاب خلاله رئيس مجلس النواب عن أسئلة واستفسارات الدارسين.

--(بترا)

م خ /م ف/ف ق

26/11/2023 16:33:07