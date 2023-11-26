قرارات مجلس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس النواب لسنة 2023؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام لغايات إلغاء التداخل والازدواجية في مهام بعض الوحدات التنظيمية لتتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية، والحاجة إلى تغيير مسميات بعض المديريات والأقسام لتتماشى مع خطط مجلس النواب، وعدم تناسب أعداد الموظفين ضمن المستويات الإدارية مع الهيكل التنظيمي الحالي للمجلس.

كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2023؛ وذلك نظرا لصدور قانون معدل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023، ولغايات تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المحددة لها في القانون بما يتواءم مع أدوارها ومهامها في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم شؤون المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها بشكل خاص.

وقرر المجلس الموافقة على تنفيذ مشروع تزويد منطقة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي من الشركة المصرية (شركة غاز مصر)، شريطة تسجيل الشركة المصرية في نقابة المهندسين الأردنيين، وانتسابها إلى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وتصديق المشروع من مجلس البناء الوطني، وتصديق العقد الموقع مع المقاول الأردني المصنف لدى دائرة العطاءات الحكومية حسب الأصول لدى كاتب العدل قبل ترخيص الشركة المصرية، مع إلزام المستثمر بتطبيق نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم (131) لسنة 2016م.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمينا عاما لدائرة الإفتاء العام.

كما قرر تعيين المهندس عمر مصطفى الدباس مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية.

--(بترا)

ع ق/م ف/رق

26/11/2023 16:35:32