تعليم النواب تدعو لتعيين معلمين على شواغر ثابتة بدلًا من الإضافي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- دعا رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، وزارة التربية والتعليم إلى تعيين معلمين على شواغر ثابتة بدلا من التعليم الإضافي.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن التخلص من التعليم الإضافي، من شأنه المُساهمة في استقرار العملية التعليمية، وبالتالي انعكاسها إيجابًا على الطلبة ومُستواهم الدراسي والأكاديمي.

وشدد المومني على ضرورة أن يكون هُناك تعيين شواغر ثابتة، بدلًا من "الإضافي"، داعيًا وزارة التربية إلى تسليط الضوء على امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بصورته الجديدة، وإنصاف حملة شهادة تخصص الإعلام المُعينين في هذه الوزارة.

وطالب المومني، بإيجاد حل لمجموعة من المُعلمين، ممن تقدموا بوظيفة مُساعد مُدير مدرسة.

من جهتهم، طالب النواب الحضور: محمد عكور، وتوفيق مراعية، وخالد أبو حسان، بضرورة تعيين مُعلمين، بناء على شواغر، وليس بناء على "الإضافي"، لما فيه من فوائد جمة على العملية التعليمية ومُستوى الطلبة.

من جانبه، قال محافظة، إن وزارة التربية تلجأ للتعيين على حساب التعليم الإضافي في مناطق يوجد بها نقص في شواغر مُعينة، مُضيفًا أن التعيين يتم وفق أُسس ومعايير واضحة.

وأشار إلى أن "التربية" وضعت خطة منذ ثلاثة أعوام، هدفها التخلص من التعليم الإضافي، مشيرا إلى وجود 153 ألف طالب سوري في مدارس المملكة، يُشكلون 10 بالمئة من عدد الطلبة الأردنيين.

وحول الفرق بين رواتب المُعلمين على حساب التعليم الإضافي، وأولئك العاملين في المدارس الحُكومية وتلك المُخصصة للطلبة السوريين، قال محافظة إن رواتب المُعلمين السوريين مدعومة من منح خارجية لموازنة الدولة العامة.

وبشأن تعيين مسؤولي إعلام في مُديريات التربية والتعليم، ممن لا يحملون شهادة بتخصص الإعلام، بين محافظة أن هؤلاء يتم تأهيلهم من خلال دورات مُتخصصة، مشيرا إلى تعيين 84 شخصًا يحملون شهادة بتخصص الإعلام، وزعوا على مُديريات التربية، بينما أرسلت توصيات لديوان الخدمة المدنية، تُفيد بضرورة تحسين رواتبهم، واعتبارهم ضمن فئة مهنة المُحرر الصحفي.

وتابع محافظة أن وزارة التربية عقدت امتحانًا لهؤلاء المُعلمين ضمن أُسس جديدة، إذ طلبت منهم التقدم لامتحان وإجراء مُقابلة، بناء على توصيات من الديوان.

--(بترا)

م خ / ن ح/ف ق

26/11/2023 16:07:51