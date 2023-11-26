التربية النيابية تدعو لإنشاء مراكز للتعامل مع حالات الإعاقة بالمحافظات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- دعا رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إلى إنشاء مراكز للتعامل مع حالات الإعاقة في محافظات البعيدة عن مركز العاصمة.

وأكد المومني خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، رئيس نقابة مراكز ذوي الإعاقة، عبدالله العياصرة، وأعضاء النقابة، أهمية الدور الذي تقوم به مراكز ذوي الإعاقة، فيما يخص رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد بحضور النائبين محمد عكور ومحمد المرايات، على ضرورة إيجاد حل لحالات ذوي الإعاقة ممن يتجاوزون الـ18 عامًا، حيث يقوم المركز بإعادته لذويه، ما يشكل عبئا إضافيا لذويه، جراء عدم امتلاكهم الخبرة الكافية والعلمية للتعامل معه.

وأوضح المومني أنه سيجري عقد لقاء موسع مع المعنيين لدراسة مطالب النقابة، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

من جهته، عرض العياصرة لأبرز مطالب النقابة المتمثلة برفع قيمة المبلغ الذي تخصصه وزارة التنمية الاجتماعية للشخص ذوي الإعاقة، إذ يتقاضى حاليا 40 دينارا، مبينا أن زيادة هذا المبلغ يسهم في تمكين المركز من القيام بواجباته تجاه ذلك الشخص.

وبين أنه سيتم تزويد لجنة التربية النيابية بطلبات النقابة كافة، تمهيدا لدراستها مع المعنيين.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

26/11/2023 16:03:14