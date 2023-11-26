التربية النيابية تدعو لإنشاء مراكز للتعامل مع حالات الإعاقة بالمحافظات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- دعا رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إلى إنشاء مراكز للتعامل مع حالات الإعاقة في محافظات البعيدة عن مركز العاصمة.
وأكد المومني خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، رئيس نقابة مراكز ذوي الإعاقة، عبدالله العياصرة، وأعضاء النقابة، أهمية الدور الذي تقوم به مراكز ذوي الإعاقة، فيما يخص رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد بحضور النائبين محمد عكور ومحمد المرايات، على ضرورة إيجاد حل لحالات ذوي الإعاقة ممن يتجاوزون الـ18 عامًا، حيث يقوم المركز بإعادته لذويه، ما يشكل عبئا إضافيا لذويه، جراء عدم امتلاكهم الخبرة الكافية والعلمية للتعامل معه.
وأوضح المومني أنه سيجري عقد لقاء موسع مع المعنيين لدراسة مطالب النقابة، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
من جهته، عرض العياصرة لأبرز مطالب النقابة المتمثلة برفع قيمة المبلغ الذي تخصصه وزارة التنمية الاجتماعية للشخص ذوي الإعاقة، إذ يتقاضى حاليا 40 دينارا، مبينا أن زيادة هذا المبلغ يسهم في تمكين المركز من القيام بواجباته تجاه ذلك الشخص.
وبين أنه سيتم تزويد لجنة التربية النيابية بطلبات النقابة كافة، تمهيدا لدراستها مع المعنيين.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
26/11/2023 16:03:14
MENAFN26112023000117011021ID1107487408
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