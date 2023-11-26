وفد صيني يزور المجلس الاقتصادي والاجتماعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- بحث وفد من المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني برئاسة نائب رئيس لجنة العلم والتعليم والصحة والرياضة شيانغ يونغ مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي
آليات تعزيز التعاون في مجالات الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية، العلمية والتعليمية.
وحضر المباحثات السفير الصيني في عمان، تشن تشوان دونغ، وأمين عام المجلس الدكتور متري مدانات وأعضاء مكتب المجلس الدكتور عاطف عضيبات والدكتور بشير الزعبي.
وقال شتيوي، إن المجلسين يقومان بدور استشاري في مجالات عدة، مشيراً إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني يعتمد المنهج العلمي والمعرفة، والحوار الاجتماعي المعمق مع الأطراف ذات العلاقة في إعداد الدراسات وأوراق السياسات، والتي ينتج عنها توصيات ومقترحات في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن المجلس يتوسع في إجراء الحوارات مع الجهات ذات العلاقة حول القضايا الوطنية للخروج بتوصيات وتوافقات بهدف تجويد السياسات وتطبيقها.
وأضاف أن جلالة الملك رعى إطلاق رؤية للتحديث الاقتصادي بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، مشيراً الى انها تشكل مدخلاً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الاستثمارات في المجالات الاقتصادية الواعدة.
وعرض شتيوي لآلية عمل مجموعات المجلس الخمسة من المتخصصين الذين يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ذات العلاقة بمهام المجلس وأعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمهام المجلس، والأكاديميين وممثلي الشباب الرواد، بما يسهم في تشجيع الحوار الإيجابي، وبناء التوافق حول أهم القضايا والسياسات والقرارات، وتقييم الآثار الاجتماعية للسياسات العامة وتقديم مقترحات بديلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وثمن شتيوي هذه الزيارة، مؤكدا حرص المجلس على الاستفادة من التجربة الصينية في البحث العلمي، خاصة في مجالات التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة.
واكد يونغ أهمية زيارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني والتعرف على طبيعة عمله، مشيرا الى أهمية المباحثات بين الجانبين وضرورة الاستفادة من خبرات المجلسين والبناء عليها، لما فيه من مصلحة للشعبين الصيني والأردني.
وقدم شرحاً توضيحياً عن آلية عمل لجنة العلم والتعليم والصحة والرياضة في المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، حيث أشار إلى التقاء الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مع آلية عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني.
ولفت إلى أن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية بشؤون الدولة، من خلال لجنة التعليم والعلوم والرياضة، موضحا أنها واحدة من اللجان العشر التابعة للجنة الوطنية للمجلس الوطني، والذي يتكون من عدة لجان لمختلف القطاعات التي تهتم بالعلوم والرياضة والتعليم والصحة والعلوم التكنولوجية.
ورحب السفير تشن تشوان باستضافة المجلس للوفد الصيني، مؤكدا أهمية هذه الزيارات، لتعزيز التعاون وتعميق العلاقات بين البلدين، وأهمية التعاون في مجال التعليم بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.
--(بترا)
م ف/ف ق
26/11/2023 15:57:20
MENAFN26112023000117011021ID1107487407
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