وفد صيني يزور المجلس الاقتصادي والاجتماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- بحث وفد من المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني برئاسة نائب رئيس لجنة العلم والتعليم والصحة والرياضة شيانغ يونغ مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي

آليات تعزيز التعاون في مجالات الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية، العلمية والتعليمية.

وحضر المباحثات السفير الصيني في عمان، تشن تشوان دونغ، وأمين عام المجلس الدكتور متري مدانات وأعضاء مكتب المجلس الدكتور عاطف عضيبات والدكتور بشير الزعبي.

وقال شتيوي، إن المجلسين يقومان بدور استشاري في مجالات عدة، مشيراً إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني يعتمد المنهج العلمي والمعرفة، والحوار الاجتماعي المعمق مع الأطراف ذات العلاقة في إعداد الدراسات وأوراق السياسات، والتي ينتج عنها توصيات ومقترحات في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن المجلس يتوسع في إجراء الحوارات مع الجهات ذات العلاقة حول القضايا الوطنية للخروج بتوصيات وتوافقات بهدف تجويد السياسات وتطبيقها.

وأضاف أن جلالة الملك رعى إطلاق رؤية للتحديث الاقتصادي بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، مشيراً الى انها تشكل مدخلاً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الاستثمارات في المجالات الاقتصادية الواعدة.

وعرض شتيوي لآلية عمل مجموعات المجلس الخمسة من المتخصصين الذين يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ذات العلاقة بمهام المجلس وأعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمهام المجلس، والأكاديميين وممثلي الشباب الرواد، بما يسهم في تشجيع الحوار الإيجابي، وبناء التوافق حول أهم القضايا والسياسات والقرارات، وتقييم الآثار الاجتماعية للسياسات العامة وتقديم مقترحات بديلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وثمن شتيوي هذه الزيارة، مؤكدا حرص المجلس على الاستفادة من التجربة الصينية في البحث العلمي، خاصة في مجالات التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة.

واكد يونغ أهمية زيارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني والتعرف على طبيعة عمله، مشيرا الى أهمية المباحثات بين الجانبين وضرورة الاستفادة من خبرات المجلسين والبناء عليها، لما فيه من مصلحة للشعبين الصيني والأردني.

وقدم شرحاً توضيحياً عن آلية عمل لجنة العلم والتعليم والصحة والرياضة في المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، حيث أشار إلى التقاء الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مع آلية عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني.

ولفت إلى أن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية بشؤون الدولة، من خلال لجنة التعليم والعلوم والرياضة، موضحا أنها واحدة من اللجان العشر التابعة للجنة الوطنية للمجلس الوطني، والذي يتكون من عدة لجان لمختلف القطاعات التي تهتم بالعلوم والرياضة والتعليم والصحة والعلوم التكنولوجية.

ورحب السفير تشن تشوان باستضافة المجلس للوفد الصيني، مؤكدا أهمية هذه الزيارات، لتعزيز التعاون وتعميق العلاقات بين البلدين، وأهمية التعاون في مجال التعليم بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.

--(بترا)

م ف/ف ق

26/11/2023 15:57:20