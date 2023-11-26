الخارجية الفلسطينية: الهدنة فرصة لوقف مستدام للعدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 26 تشرين الثاني (بترا)- دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات الدموية المتواصلة التي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمعتقلين بالجملة وتجريف البنى التحتية.

واستنكرت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، تجريف الاحتلال لما يزيد على 100 دونم، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون شرق قلقيلية لتوسيع المستعمرة الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في تلك المنطقة، إضافة إلى استمرار فرض التضييقات على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وتقطيع أوصالها وسيطرة جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على الطرق الرئيسية التي تصل بين المحافظات الفلسطينية ما يفرض على الفلسطينيين البحث عن طرق بديلة صعبة ووعرة، وتحتاج لوقت أطول لقضاء حاجياتهم والوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم.

وحذرت من مغبة إضاعة فرصة الهدنة وعدم تحويلها إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وطالبت بطريق دولية ملزمة لحل الصراع ووقف دوامة الحروب والعنف، مؤكدة أن الحل السياسي للصراع وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية هو المدخل الصحيح والوحيد لوقف دوامة الحروب والعنف وتحقيق أمن واستقرار المنطقة، من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية كاملة وتجسيد دولته المستقلة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقا لمبدأ حل الدولتين.

--(بترا)

م ف/رق

26/11/2023 15:53:21