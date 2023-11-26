الطاقة النيابية تطلع على واقع الاحتياطات النفطية ومراحل التنقيب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- اطلعت لجنة الطاقة النيابية خلال اجتماعها برئاسة النائب طلال النسور، على واقع الاحتياطات النفطية ومراحل التنقيب عن النفط والغاز في الأردن.

وأكد النسور في بداية الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية أن يسعى الأردن للبحث عن البدائل ومصادر الطاقة الآمنة والمستدامة حتى لا يتعرض لأي انقطاع مفاجئ، في ظل الظروف التي يشهدها الإقليم.

وقال "ندرك أن هناك تحديات إضافية على الخطط الاستراتيجية للأردن وضمان استدامتها، ونراقب بقلق احتمالات ما قد يتعرض له قطاع الطاقة بسبب اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، وما سوف ينتج من تطورات على هذا القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، ما دفع الاحتلال إلى وقف إنتاج الطاقة في عدة مناطق.

من جانبه، أشار الخرابشة إلى استراتيجية قطاع الطاقة التي تعتمد على ضمان التزود بأمن الطاقة، مؤكدا نجاح الجهود الحكومية في تنوع مصادر الطاقة التي يجري استيرادها.

وقال إن الأردن يملك مخزونا استراتيجيا آمن يكفيه لنحو 60 يوما، مؤكدا أن المملكة مستعدة لأي انقطاع مفاجئ في توريد الغاز، وأن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في البحث عن بدائل الطاقة.

وأشار إلى توقيع أكثر من 14 مذكرة تفاهم في مجالات التنقيب عن النفط والمعادن والطاقة، وجمع آلاف العينات خلال 22 شهرا، مبينا أن هذا العمل يحتاج إلى أوقات طويلة تتراوح بين 10و14عاما.

وقال "سنضع الأردن على خارطة التعدين العالمية، إذ نسير بهذا المجال بأسرع وقت من خلال قيام كوادر الوزارة بنفسها بأعمال التنقيب قبل استقطاب الشركات العالمية.

وأضاف "لدينا آليات وحفارات تبحث في عدد من مناطق المملكة خاصة الأزرق عن النفط على أعماق تصل إلى 3 آلاف متر".

وأكد أن الوزارة لا تمنح عطاءات تنقيب عن النفط والطاقة لشركات عالمية غير مقتنعين بقدراتها أو ملاءتها المالية، خوفا من عدم قدرتها على إنهاء أو إكمال العمل.

واكد "أننا نرحب بأي جهد أو شركات أو ائتلافات محلية في مجالات الطاقة المختلفة خاصة في مجالات البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة الآمنة".

وأشار إلى أنه لا توجه لاستئجار سفينة جديدة لتخزين الغاز، عند انتهاء عقد السفينة العائمة الحالية، مبينا أنه سيتم خلال فترة قريبة استدراج عروض لإنشاء منشأة ثابتة على الشاطئ.

من جانبهم، أكد النواب، يزن الشديفات، وعلي الخلايلة، وعبدالله عواد، ورهق الزواهرة، وموسى هنطش، وعارف السعايدة، ومحمد المرايات، أهمية تأمين الأردن بمصادر وبدائل طاقة جديدة.

وأشاروا إلى ضرورة العمل من خلال غرف عمليات لإيجاد وعقد اتفاقيات جديدة للتزود بالطاقة من دول عربية، ليكون التزويد مستمرا وبدون انقطاع.

وطالبوا بتفعيل مشروع المفاعل النووي السلمي الذي يسعى الأردن له منذ سنوات، وقطع شوطا كبيرا في إنشائه، والتوسعة فيه كونه يحقق مخزونا استراتيجيا من الطاقة.

---(بترا)

ع ي/ن ح

26/11/2023 15:28:58