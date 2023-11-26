الصحة النيابية تواصل مناقشة معدل قانون القبالة ورعاية الأمومة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور محمد الخلايلة، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019.

وقال الخلايلة، إن الغاية الرئيسة من التعديلات على "معدل القبالة"، هو النهوض بواقع القطاع الصحي والخدمات المُقدمة للمواطن، مضيفا أن اللجنة ستناقش مشروع القانون مع جميع الجهات المعنية، للوصول إلى قانون عصري يواكب التطورات بالمنظومة الصحية.

وحضر الاجتماع، العين زهير أبو فارس، ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ونقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات الدكتور خالد الربابعة، وعميد كلية التمريض في الجامعة الأردنية الدكتورة أريج عثمان، وأمين عام مجلس التمريض الأردني الدكتور هاني النوافلة، والعميد في الخدمات الطبية الملكية الدكتور عامر الغرايبة.

ويهدف "معدل القبالة" أيضًا، حسب الخلايلة، إلى رفع مستوى مهنة القبالة، شريطة عدم مخالفة السلامة العامة، وصولًا لمهنة ذات خدمة عالية الجودة لرعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة، والحد من حالات الوفاة.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور، تيسير كريشان، وأحمد السراحنة، وفريد حداد، ضرورة أن تتمتع "القابلة" بقدرات علمية وعملية، وان يكون لديها شهادة تسجيل في النقابة، وحاصلة على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة، مشددين على أهمية الدور الإشرافي للطبيب المُختص على عمل القابلة، ومتابعته للحالات الحرجة.

وبحسب الأسباب الموجبة، فإن مشروع القانون جاء لتأمين خدمات قبالة عالية الجودة لرعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وعليه فإنه يشترط لممارسة مهنة القبالة إتمام متطلبات التدريب العملي، والحصول على شهادة تسجيل في النقابة، والحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

وتتلخص مهام وواجبات القابلة بتقديم خدمات الرعاية والمشورة الصحية للمرأة قبل وأثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وتقديم خدمات الرعاية والمشورة للصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وإجراء الولادة الطبيعية في المستشفيات وتحت إشراف طبيب مختص، وفق نص مشروع القانون.

--(بترا)

م خ/ف م/رق

26/11/2023 15:11:20