جمعية علياء الأمل تنظم فعاليات يوم الطفل العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جمعية علياء الأمل في محافظة اربد، بالتعاون مع منظمة "أنقذ الطفل" ، اليوم الأحد ، فعاليات "يوم الطفل العالمي" بمشاركة عدد من الأطفال والأـهالي والناشطين لحقوق الإنسان .
وقال رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني ، إن من التباين أن يحتفل العالم بهذه المناسبة في ظل ما نشهده من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق أطفال غزة من قبل الاحتلال الصهيوني ، مؤكدا أن أطفال غزة بحاجة إلى الدعم في مجال الصدمة المتصلة بالنزاع .
واستعرض بني هاني الموقف الأردني الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وسعيه الدائم لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ،مؤكدا أهمية جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، التي يبذلها للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني، وحقهم بإقامة دولتهم المستقلة
بدورها، قالت رئيسة الجمعية ليلاس الدلقموني، إن تنظيم الفعالية جاء لنصرة ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وبكافة الأساليب العدوانية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي ضد الأهل في فلسطين ، مشيرة إلى المواقف الأردنية المتعاطية مع القضية الفلسطينية كقضية وطنية استراتيجية تمس كل عائلة أردنية.
وأشارت ممثلة منظمة انقذوا الأطفال الى أن المنظمة تدعم الأطفال وتطوير وصقل مهاراتهم وقدراتهم من خلال برامج وأنشطة متنوعة، وتدريب المؤسسات الحكومية والخاصة لإنقاذ الأطفال وتحسين مستوى المعيشة.
--(بترا)
ا ح/ ف م/ف ق
26/11/2023 15:08:59
MENAFN26112023000117011021ID1107487402
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