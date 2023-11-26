جمعية علياء الأمل تنظم فعاليات يوم الطفل العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 26 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جمعية علياء الأمل في محافظة اربد، بالتعاون مع منظمة "أنقذ الطفل" ، اليوم الأحد ، فعاليات "يوم الطفل العالمي" بمشاركة عدد من الأطفال والأـهالي والناشطين لحقوق الإنسان .

وقال رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني ، إن من التباين أن يحتفل العالم بهذه المناسبة في ظل ما نشهده من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق أطفال غزة من قبل الاحتلال الصهيوني ، مؤكدا أن أطفال غزة بحاجة إلى الدعم في مجال الصدمة المتصلة بالنزاع .

واستعرض بني هاني الموقف الأردني الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وسعيه الدائم لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ،مؤكدا أهمية جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، التي يبذلها للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني، وحقهم بإقامة دولتهم المستقلة

بدورها، قالت رئيسة الجمعية ليلاس الدلقموني، إن تنظيم الفعالية جاء لنصرة ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وبكافة الأساليب العدوانية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي ضد الأهل في فلسطين ، مشيرة إلى المواقف الأردنية المتعاطية مع القضية الفلسطينية كقضية وطنية استراتيجية تمس كل عائلة أردنية.

وأشارت ممثلة منظمة انقذوا الأطفال الى أن المنظمة تدعم الأطفال وتطوير وصقل مهاراتهم وقدراتهم من خلال برامج وأنشطة متنوعة، وتدريب المؤسسات الحكومية والخاصة لإنقاذ الأطفال وتحسين مستوى المعيشة.

--(بترا)

ا ح/ ف م/ف ق

26/11/2023 15:08:59

