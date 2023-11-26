قانونية النواب تواصل الاستماع لوجهات نظر المُتخصصين حول الاتفاقيات مع إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب غازي الذنيبات، مُناقشتها والاستماع لكُل وجهات النظر حيال الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم إمكانية شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية عبر القنوات الرسمية، بحق قادة الكيان الغاصب بوصفهم مُجرمي حرب.

فقد استمعت، خلال الاجتماع لآراء ومُلاحظات أكاديميين ومُتخصصين في القانون الدولي والدستوري، حول وضع إطار قانوني لإمكانية مُحاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، وكذلك الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.

وقال الذنيبات، إن الاجتماع ناقش الآثار القانونية المُترتبة على مراجعة كُل الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن إمكانية رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية بحق قادة هذا الكيان الغاصب، جراء ارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف أن المُلاحقة القانونية لا تقتصر فقط على العدوان على قطاع غزة، وإنما مُلاحقة قطعان المُستوطنين في الضفة الغربية وما يُمارسونه من عدوانية تجاه الأشقاء هُناك.

وشدد الذنيبات على أن "قانونية النواب" ستُراعي المصالح العليا للأردن، وتدرس كُل الخيارات، مع الأخذ بعين الاعتبار الطروحات والنقاشات القانونية، موضحًا أنه في حال الانتهاء من النقاشات مع المُتخصصين والخُبراء، ستقدم اللجنة توصياتها لمجلس النواب ثم للحكومة.

--(بترا)

م خ/ن ح/ف ق

26/11/2023 15:06:03