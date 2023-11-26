قانونية النواب تواصل الاستماع لوجهات نظر المُتخصصين حول الاتفاقيات مع إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب غازي الذنيبات، مُناقشتها والاستماع لكُل وجهات النظر حيال الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم إمكانية شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية عبر القنوات الرسمية، بحق قادة الكيان الغاصب بوصفهم مُجرمي حرب.
فقد استمعت، خلال الاجتماع لآراء ومُلاحظات أكاديميين ومُتخصصين في القانون الدولي والدستوري، حول وضع إطار قانوني لإمكانية مُحاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، وكذلك الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.
وقال الذنيبات، إن الاجتماع ناقش الآثار القانونية المُترتبة على مراجعة كُل الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن إمكانية رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية بحق قادة هذا الكيان الغاصب، جراء ارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أن المُلاحقة القانونية لا تقتصر فقط على العدوان على قطاع غزة، وإنما مُلاحقة قطعان المُستوطنين في الضفة الغربية وما يُمارسونه من عدوانية تجاه الأشقاء هُناك.
وشدد الذنيبات على أن "قانونية النواب" ستُراعي المصالح العليا للأردن، وتدرس كُل الخيارات، مع الأخذ بعين الاعتبار الطروحات والنقاشات القانونية، موضحًا أنه في حال الانتهاء من النقاشات مع المُتخصصين والخُبراء، ستقدم اللجنة توصياتها لمجلس النواب ثم للحكومة.
--(بترا)
م خ/ن ح/ف ق
26/11/2023 15:06:03
MENAFN26112023000117011021ID1107487401
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