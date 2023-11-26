اتفاقية بين تنمية المهارات ومنظمة العمل الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- وقعت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومنظمة العمل الدولية/ برامج دعم الاستجابة للأزمات مكتب الأردن، اليوم الأحد، اتفاقية لتنفيذ برنامج التعلم القائم على العمل.

ووقع الاتفاقية، رئيسة الهيئة الدكتورة رغدة الفاعوري، وعن برامج دعم الاستجابة للأزمات، منسق مكتب الأردن بالوكالة، قيس القطامين.

وأشادت الفاعوري بدور منظمة العمل الدولية في دعم أنشطة وبرامج الهيئة، وخاصة دورها المميز في تنمية المجتمعات المحلية عبر برامج ومشاريع كان لها إسهامات بارزة في الحد من معدلات الفقر والبطالة، وتمكين الشباب والشابات في مجالات التدريب المهني والتقني، وضمن تخصصات يحتاجها سوق العمل.

من جانبه، أشاد القطامين بالشراكة القائمة مع الهيئة وتجاوبها الدائم مع المقترحات وبرامج العمل المشتركة، خاصة التعاون ضمن برنامج التعلم القائم على العمل، مشيرا إلى إمكانية التعاون ليشمل مبادرات وبرامج ومشاريع أخرى.

وتهدف الاتفاقية، إلى تكريس أوجه التعاون بين الطرفين على نحو يسهم في رفع مستوى وجاهزية المستهدفين من الأردنيين واللاجئين السوريين، وتنمية مهاراتهم داخل بيئات العمل ضمن برامج وأنشطة تدريبية تتيح الممارسة التطبيقية للمهنة في مواقع العمل، وضمن بيئة عمل حقيقة، ما يسهم في ردم الفجوة بين النظرية والتطبيق، بحيث يصبح المتدربون أكثر كفاءة وقدرة على الانخراط في سوق العمل.

وبموجب الاتفاقية التي يستغرق العمل بها 4 أشهر، تقدم المنظمة دعما ماليا للهيئة، فيما ستشرف الهيئة على تنفيذ برامج التعلم القائم على العمل في قطاعات الإنشاءات والزراعة والمحيكات والسياحة واللوجستيات، بواقع 1000 مستفيد للمشاركة في البرامج التدريبية المعتمدة، ولمدة شهرين يتقاضى خلالها المتدرب 150 دينارا بدل مواصلات، كما ستتولى الهيئة تطبيق أسس التعلم القائم على العمل والتي صدرت أخيرا.

--(بترا)

ع ف/م ف/رق

26/11/2023 14:41:49