الاحتلال يعتقل 3200 فلسطيني بالضفة الغربية والقدس منذ العدوان على غزة
التاريخ
11/26/2023 2:27:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، منذ العدوان على غزة 7 تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير في جميع سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 200 طفل و78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
26/11/2023 14:29:53
MENAFN26112023000117011021ID1107487399
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