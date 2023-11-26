الاحتلال يعتقل 3200 فلسطيني بالضفة الغربية والقدس منذ العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، منذ العدوان على غزة 7 تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير في جميع سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 200 طفل و78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

26/11/2023 14:29:53