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الاحتلال يعتقل 3200 فلسطيني بالضفة الغربية والقدس منذ العدوان على غزة

11/26/2023 2:27:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، منذ العدوان على غزة 7 تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير في جميع سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 200 طفل و78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
26/11/2023 14:29:53

MENAFN26112023000117011021ID1107487399

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