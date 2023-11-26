استشهاد مزارع وإصابة آخر برصاص الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 تشرين الثاني (بترا)- استشهد مزارع فلسطيني وأصيب آخر بجراح برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن المزارع استشهد وأصيب آخر في استهداف للاحتلال شرق مخيم المغازي على الرغم من التهدئة.
إلى ذلك، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن قوات الاحتلال ألقت 40 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، واستخدمت قنابل لم تستخدمها من قبل.
وأكد معروف في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن مئات من الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم، لافتا إلى أن جرائم الاحتلال وقعت بعيدا عن أعين الكاميرات، وغياب المؤسسات الدولية.
وبين أن الهدنة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال، والدمار الذي خلفه يعكس رغبته بجعل غزة غير صالحة للعيش.
وأشار إلى أن مستشفى الشفاء في غزة يفتقر لجميع الإمكانات وبات غير صالح للاستخدام، مؤكدا ضرورة إنشاء مستشفى ميداني كبير.
--(بترا)
م ف/ف ق
26/11/2023 13:37:41
MENAFN26112023000117011021ID1107487398
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