استشهاد مزارع وإصابة آخر برصاص الاحتلال في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 26 تشرين الثاني (بترا)- استشهد مزارع فلسطيني وأصيب آخر بجراح برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن المزارع استشهد وأصيب آخر في استهداف للاحتلال شرق مخيم المغازي على الرغم من التهدئة.

إلى ذلك، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن قوات الاحتلال ألقت 40 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، واستخدمت قنابل لم تستخدمها من قبل.

وأكد معروف في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن مئات من الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم، لافتا إلى أن جرائم الاحتلال وقعت بعيدا عن أعين الكاميرات، وغياب المؤسسات الدولية.

وبين أن الهدنة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال، والدمار الذي خلفه يعكس رغبته بجعل غزة غير صالحة للعيش.

وأشار إلى أن مستشفى الشفاء في غزة يفتقر لجميع الإمكانات وبات غير صالح للاستخدام، مؤكدا ضرورة إنشاء مستشفى ميداني كبير.

--(بترا)

م ف/ف ق

26/11/2023 13:37:41