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تجارة عمان تنظم حملة للتبرع بالدم لغزة

11/26/2023 2:27:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- نظمت غرفة تجارة عمان اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم لصالح قطاع غزة، بالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة.
وقالت الغرفة في بيان إن الحملة تأتي استمرارا لحملات الواجب التي تنفذها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجمة "شرسة" من قبل الاحتلال الصهيوني.
وأكدت الغرفة أن الحملة الإنسانية للتبرع بالدم واجب مقدس، وأن تقديم الدماء للأهل في غزة هو أقل واجب يمكن عمله، انطلاقا من الواجب الوطني والإنساني والأخوي والدعم المستمر الذي يدعو إليه جلالة الملك عبد الله الثاني، للوقوف إلى جانب الأشقاء في كل فلسطين.
وشهدت عملية التبرع بالدم إقبالا كبيرا من قبل القطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان وموظفي الغرفة، لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة ومساندة المصابين المحتاجين للتبرع بالدم.
--(بترا)
ع ن/ف ج
26/11/2023 13:24:58

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