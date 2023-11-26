تجارة عمان تنظم حملة للتبرع بالدم لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- نظمت غرفة تجارة عمان اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم لصالح قطاع غزة، بالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة.
وقالت الغرفة في بيان إن الحملة تأتي استمرارا لحملات الواجب التي تنفذها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجمة "شرسة" من قبل الاحتلال الصهيوني.
وأكدت الغرفة أن الحملة الإنسانية للتبرع بالدم واجب مقدس، وأن تقديم الدماء للأهل في غزة هو أقل واجب يمكن عمله، انطلاقا من الواجب الوطني والإنساني والأخوي والدعم المستمر الذي يدعو إليه جلالة الملك عبد الله الثاني، للوقوف إلى جانب الأشقاء في كل فلسطين.
وشهدت عملية التبرع بالدم إقبالا كبيرا من قبل القطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان وموظفي الغرفة، لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة ومساندة المصابين المحتاجين للتبرع بالدم.
--(بترا)
ع ن/ف ج
26/11/2023 13:24:58
MENAFN26112023000117011021ID1107487397
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