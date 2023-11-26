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اليونان: غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصا

11/26/2023 2:27:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، غرق سفينة شحن ترفع علم جزر القمر على متنها 14 شخصا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، مع هبوب رياح قوية في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان، إن السفينة كان على متنها طاقم مؤلف من 14 شخصا، مشيرة إلى أن السفينة كانت محمّلة بشحنة من الملح.
وأشارت الوكالة إلى أن خمسة سفن أجنبية شاركت في عملية الإنقاذ، بالإضافة إلى ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل اليوناني، ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية وفرقاطة تابعة للبحرية.
ونقلت الوكالة عن خفر السواحل قوله إن السفينة غرقت على بعد 4,5 أميال بحرية جنوب غرب ليسبوس، حيث كانت تبحر من الدخيلة في مصر باتجاه إسطنبول.
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
26/11/2023 13:24:23

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