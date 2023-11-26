اليونان: غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، غرق سفينة شحن ترفع علم جزر القمر على متنها 14 شخصا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، مع هبوب رياح قوية في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان، إن السفينة كان على متنها طاقم مؤلف من 14 شخصا، مشيرة إلى أن السفينة كانت محمّلة بشحنة من الملح.
وأشارت الوكالة إلى أن خمسة سفن أجنبية شاركت في عملية الإنقاذ، بالإضافة إلى ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل اليوناني، ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية وفرقاطة تابعة للبحرية.
ونقلت الوكالة عن خفر السواحل قوله إن السفينة غرقت على بعد 4,5 أميال بحرية جنوب غرب ليسبوس، حيث كانت تبحر من الدخيلة في مصر باتجاه إسطنبول.
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
26/11/2023 13:24:23
MENAFN26112023000117011021ID1107487396
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