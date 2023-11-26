الصفدي يشارك بأعمال المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 26 تشرين الثاني (بترا)- يبدأ اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى برشلونة، يترأس خلالها والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعمال المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، الذي تستضيفه إسبانيا، وتنطلق أعماله غداً.

واتفق الصفدي وبوريل على أن يكرس هذا المنتدى، الذي سيجمع وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وممثلي عدد من المؤسسات الأورو-متوسطية، لبحث بند واحد هو وقف إطلاق النار والتدهور الخطير والكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب على غزة.

وسيلتقي الصفدي عدداً من نظرائه المشاركين في أعمال المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط.

--(بترا)

ص خ/اح

26/11/2023 13:16:50