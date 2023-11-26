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بلدية غزة تحذر من تراكم النفايات في المدينة

11/26/2023 2:27:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 26 تشرين الثاني (بترا)- حذرت بلدية غزة من خطر التراكم الهائل للنفايات في المكب العشوائي بساحة فراس ومكب اليرموك وسط المدينة.
وأكدت البلدية أن نحو 35 ألف طن من النفايات تراكمت بسبب انقطاع الوقود ومنع طواقم بلدية غزة من نقل النفايات إلى المكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة، لافتة إلى أن اشتعال الحرائق في النفايات منذ أكثر من أسبوعين سبب أضرارا صحية وبيئية كبيرة في أنحاء المدينة.
وناشدت البلدية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لإدخال الوقود والتنسيق مع طواقم البلدية كي تتمكن من ترحيل النفايات للمكب الرئيس في جحر الديك.
وقال رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج إن نحو 700 ألف شخص في المدينة وشمال القطاع يحتاجون إلى الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن المعاناة ما زالت على أشدها في كامل القطاع، ولم نستلم كميات كافية من الوقود.
ودعا السراج في تصريح صحفي إلى إيصال الوقود للقطاع، لافتا إلى أن بعض المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى بيوتهم في تل الهوا يتعرضون لإطلاق النار.
--(بترا)
أش /اص/ ف ج
26/11/2023 13:11:49

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