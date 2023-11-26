بلدية غزة تحذر من تراكم النفايات في المدينة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 تشرين الثاني (بترا)- حذرت بلدية غزة من خطر التراكم الهائل للنفايات في المكب العشوائي بساحة فراس ومكب اليرموك وسط المدينة.
وأكدت البلدية أن نحو 35 ألف طن من النفايات تراكمت بسبب انقطاع الوقود ومنع طواقم بلدية غزة من نقل النفايات إلى المكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة، لافتة إلى أن اشتعال الحرائق في النفايات منذ أكثر من أسبوعين سبب أضرارا صحية وبيئية كبيرة في أنحاء المدينة.
وناشدت البلدية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لإدخال الوقود والتنسيق مع طواقم البلدية كي تتمكن من ترحيل النفايات للمكب الرئيس في جحر الديك.
وقال رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج إن نحو 700 ألف شخص في المدينة وشمال القطاع يحتاجون إلى الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن المعاناة ما زالت على أشدها في كامل القطاع، ولم نستلم كميات كافية من الوقود.
ودعا السراج في تصريح صحفي إلى إيصال الوقود للقطاع، لافتا إلى أن بعض المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى بيوتهم في تل الهوا يتعرضون لإطلاق النار.
--(بترا)
أش /اص/ ف ج
26/11/2023 13:11:49
MENAFN26112023000117011021ID1107487393
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