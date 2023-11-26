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البريد الأردني يطلق طابعا لشجرة المهراس البلدي المعمر

11/26/2023 2:27:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- أطلق البريد الأردني اليوم الأحد، الطابع البريدي لشجرة زيتون المهراس البلدي المعمر، وذلك على على هامش فعاليات مهرجان الزيتون الوطني الثالث والعشرين ومعرض المنتوجات الريفية.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، قال رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، في كلمة دشن بها الاحتفالية، أعلن اليوم عن إشهار الطابع البريدي لشجرة زيتون المهراس البلدي المعمر، وذلك لإبراز القيمة الوطنية المضافة لزيتون المهراس ودوره في توثيق السياحة البيئية.

وأضاف تمثل فعاليات المهرجان فرصة للتعريف بهذا الصنف التاريخي للزيتون وتوثيقه كأول مصدر للسلالات، والتي أثبتت التحاليل الغربية بأنه أصل الزيتون في كل من إسبانيا وإيطاليا وقبرص، بحسب الاكتشافات والتحاليل المهمة.

وأشار إلى أن الشركة تقدم من خلال هذه الفعالية خدمات بريدية عديدة؛ مثل خدمات الشحن، ولا سيما شحن "تنكات الزيت "، والحوالات المالية، وتفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند، وبيع طوابع الواردات، والدفع الإلكتروني " إي فواتيركم".

--(بترا)


غ ح/أ م/ ف ج


26/11/2023 13:07:34

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